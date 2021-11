Bari-Latina, le probabili formazioni: Cheddira in vantaggio su Paponi per affiancare Antenucci

Serie C Girone C

Due vittorie consecutive a testa nelle ultime due partite per Bari e Latina, avversarie questo pomeriggio al San Nicola alle 17:30 nel match valevole per il sedicesimo turno di Serie C.

Al netto di un rendimento simile nelle ultime due giornate, tra le due formazioni del Girone C esiste una netta differenza di valori come espresso bene dalla classifica che vede i biancorossi al comando con 33 punti. I pontini, guidati da Daniele Di Donato, sono invece a quota 17 punti, occupando momentaneamente il dodicesimo posto del raggruppamento centro-meridionale.

Le due squadre tornano ad affrontarsi a poco meno di 4 anni di distanza dall'ultima volta, quando entrambe militavano in Serie B. E proprio al campionato cadetto, risale il ricordo più nefasto del Latina che nel 2014 si frappose bruscamente tra i galletti e le ambizioni di promozione, spezzando bruscamente il sogno Serie A. Un motivo in più per Mignani e i suoi per cercare altri tre punti importanti, considerando anche il turno favorevole almeno sulla carta per le inseguitrici Palermo e Catanzaro, entrambe in trasferta contro Picerno e Monterosi.

Come arriva il Bari

Per la gara contro i pontini, Mignani recupera Marras che aveva saltato la trasferta di Andria per un attacco influenzale, al tempo stesso però - oltre al lungodegente Di Cesare - il mister biancorosso non potrà contare su De Risio per un fastidio muscolare. Nel 4-3-1-2 del tecnico ligure dove Frattali sarà come di consueto l'estremo difensore, la difesa dovrebbe avvalersi di Pucino e Mazzotta sulle corsie esterne e di Celiento e Terranova al centro. A centroampo Maita dovrebbe essere confermato in cabina di regia, affiancato da Scavone e D'Errico, mentre Botta agirà come di consueto dietro le punte. In attacco sembra certa la presenza di Antenucci, per l'altra maglia Cheddira appare in vantaggio su Paponi che non è stato benissimo durante la settimana di allenamenti.

Come arriva il Latina

Il Latina di Daniele Di Donato dovrebbe presentarsi a Bari disponendosi con il 3-5-2. Tra i pali dovrebbe esserci Cardinali, mentre De Santis, Giorgini ed Esposito costituiranno il terzetto difensivo. Ercolano e Nicolao agiranno da esterni rispettivamente a destra e a sinistra, mentre nel mezzo Tessiore e Amadio saranno le mezz'ali che affiancheranno il vertice basso Di Livio. La coppia d'attacco, infine, dovrebbe essere composta da Sane e Carletti.

Bari-Latina: i precedenti

Tra Bari e Latina esistono 14 precedenti ufficiali in gare disputate tra Serie B (10), Serie C (2) e Serie D (2). Nel testa a testa tra le due squadre sono in vantaggio i biancorossi, vincitori in 6 occasioni contro le 5 vittorie dei pontini e 3 pareggi. Considerando soltanto le 7 partite giocate in casa dei galletti sono arrivate 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il doppio precedente dei playoff di Serie B della stagione 2013-2014 è quello ricordato con maggiore amarezza dai tifosi biancorossi: le due squadre si affrontarono in semifinale pareggiando 2-2 sia all'andata al San Nicola, sia al ritorno al Francioni, col Latina che avanzò in finale in virtù del miglior piazzamento in classifica nella stagione regolare.

Bari-Latina: le probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Celiento, Terranova, Ricci; Scavone, Maita, D'Errico; Botta; Antenucci, Cheddira. All. Mignani

LATINA (3-5-2): Cardinali; De Santis, Giorgini, Esposito; Ercolano, Tessiore, Di Livio, Amadio, Nicolao; Sane, Carletti. All. Di Donato

Arbitro: Fiero di Pistoia

Assistenti: Pascali – Stringini

IV: Grasso

Bari-Latina: dove vedere la partita in TV e in streaming

Come di consueto il match tra Bari e Latina sarà trasmesso in streaming da Eleven Sports, broadcaster ufficiale della Lega Pro, attraverso la propria piattaforma. La partita, tuttavia, in questa occasione sarà visibile anche agli abbonati Sky sul canale 253.