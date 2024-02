Bari-Lecco: probabili formazioni e dove vederla in tv

La tribolata stagione del Bari ha vissuto un altro duro scossone dopo la batosta sul campo del Palermo di venerdì scorso, costata la panchina a Pasquale Marino.

Al posto dell'allenatore siciliano a cui era stato affidato l'incarico precedentemente appartenuto a Michele Mignani, c'è ora Beppe Iachini che eredita una squadra al quindicesimo posto in classifica con 27 punti, a -5 dai play-off e a +5 sui play-out. Il nuovo allenatore, profilo di alto rango per la serie cadetta, ha firmato fino al 2025 ed è stato presentato questa mattina dal presidente Luigi De Laurentiis e dal direttore sportivo Ciro Polito. L'esordio è previsto domani pomeriggio alle 16:15 al San Nicola contro il Lecco.

Anche la squadra di Bonazzoli, che all'andata ebbe la meglio 1-0, non vive un buon momento: i blucelesti sono ultimi in classifica con 20 punti e con il derby perso in casa contro la Cremonese sono arrivati alla quarta sconfitta di fila. In questo scenario la sfida del San Nicola mette in palio punti pesanti per entrambe le squadre: chi vince può rimettersi in carreggiata e sperare di dare una svolta alla stagione.

Dopo i duri striscioni comparsi in città in risposta al polverone sollevato dalle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, sugli spalti si preannuncia contestazione dei tifosi di casa nei confronti della proprietà ma non della squadra, mentre nel settore ospiti sono previsti circa 400 sostenitori da Lecco.

Come arriva il Bari

Alla sua prima sulla panchina biancorossa, Beppe Iachini potrà contare su alcuni preziosi rientri: oltre a Benali al rientro dalla squalifica, tornano a disposizione capitan Di Cesare e Maiello, quest'ultimo al rientro dopo l'intervento al crociato. Non ci saranno Acampora, squalificato, e gli indisponibili Diaw e Koutsoupias (stagione finita). Iachini, almeno per il momento, non dovrebbe cambiare modulo: davanti a Brenno si può ipotizzare una linea a quattro con Dorval, Di Cesare, Vicari e Ricci. Benali riprenderà il suo posto in regia affiancato da Maita e Lulic (quest'ultimo sarebbe alla prima da titolare). Puscas sembra in vantaggio rispetto a Nasti per il ruolo di punta, mentre sugli esterni agiranno Kallon e Sibilli.

Come arriva il Lecco

A Bari Bonazzoli non potrà contare sull'ex Lamanna, arrivato a gennaio ma già vittima di un infortunio. Out anche Kraja e Tenkorang. L'unico dubbio riguarda Lunetta, non in perfette condizioni, mentre Buso, match winner dell'andata è pienamente recuperato e dovrebbe far coppia in attacco con Novakovich. Alle loro spalle un altro ex come Parigini. In mediana dovrebbero trovare spazio Crociata, Sersanti e Ionita, mentre i quattro in difesa davanti a Melgrati saranno con tutta probabilità Guglielmotti, Celjak, Ierardi e Caporale.

Bari-Lecco: probabili formazioni

BARI (4-3-3): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Benali, Lulic; Kallon, Puscas, Sibilli. All. Iachini

LECCO (4-3-1-2): Melgrati; Guglielmotti, Celjak, Ierardi, Caporale; Crociata, Sersanti, Ionita; Parigini; Buso, Novakovich. All. Bonazzoli

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria

Assistenti: Rossi C. – Longo F.

IV: Cavaliere

VAR: Pezzuto

AVAR: Di Vuolo

Bari-Lecco: precedenti

Tra Bari e Lecco il bilancio nei confronti ufficiali è in perfetto equilibrio: entrambe le squadre hanno vinto sei partite, mentre in cinque occasioni il risultato è stato di parità.

L'ultimo confronto in terra pugliese risale al campionato di Serie B 1972-73, quando le due squadre pareggiarono 0-0 allo Stadio della Vittoria. In questa stagione, invece, come ricordato in precedenza, la gara del Rigamonti-Ceppi è finita 1-0 per i blucelesti da un gol di Buso al 70'.

Bari-Lecco: dove vederla in tv e in streaming

Bari-Lecco, gara della 24ª giornata di Serie B in programma allo Stadio San Nicola di Bari alle 16:15 di sabato 10 febbraio 2024, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 252) e in streaming su Dazn e NOW.