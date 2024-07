Bari, Longo dopo il sorteggio del calendario: "Contenti di iniziare al San Nicola"

Mercoledì 10 luglio a La Spezia è stato sorteggiato il calendario di Serie B. Il Bari, reduce da una salvezza conquistata ai play-out con la Ternana, inizierà il nuovo campionato in casa contro la Juve Stabia.

Il sorteggio è stato commentato da Moreno Longo, allenatore dei biancorossi che proprio ieri hanno raggiunto Roccaraso per iniziare la preparazione pre campionato. "Sicuramente iniziare al San Nicola ci fa piacere, perché abbiamo voglia di giocare davanti ai nostri tifosi - ha dichiarato ai microfoni del sito ufficiale del Bari -. Questo ci mette in una condizione di positività. Affronteremo la Juve Stabia, ma reputo la Serie B una dei campionati più belli proprio perchè in ogni partita può succedere di tutto. Loro arriveranno da neo promossa, con grande entusiasmo e sarà una partita apertissima, come tutte. In B, in ogni partita, puoi vincere e perdere contro tutti. La gara per me è un’opportunità di vittoria, il nostro pensiero deve essere sempre puntato a vincere e fare più punti possibili".

Sulle trasferte difficili che attendono i suoi in avvio: "Non pensiamo troppo in là, ma guardiamo un passo alla volta, preferisco concentrarmi al presente. Il calendario asimmetrico credo possa avere la sua logica, perché rimette in gioco le casistiche che il calendario ti può offrire. La sorpresa? Sono curioso di vedere il Mantova del mio amico Possanzini, ottimo allenatore che propone dell’ottimo calcio. Da parte nostra domani (oggi, giovedì 11 luglio ndr) cominciamo a lavorare a Roccaraso, c’è voglia, entusiasmo; non vedo l’ora di testare i giocatori sul campo perché credo che la vera conoscenza del gruppo passi dall’allenamento, vedere i ragazzi all’opera, testare la loro resa, la loro disponibilità. Vogliamo fare un gran ritiro".