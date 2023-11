Bari, Luigi De Laurentiis: "Nessuna frase offensiva. Si può esprimere dissenso ma con rispetto"

Dopo la netta sconfitta rimediata dal Bari in casa contro il Venezia hanno fatto il giro del web le immagini dell'acceso confronto avvenuto in tribuna d'onore tra alcuni tifosi e il presidente dei biancorossi Luigi De Laurentiis.

A distanza di un paio di giorni dall'accaduto, sono arrivate le dichiarazioni del diretto interessato affidate ad una storia su Instagram:

"Al fischio finale di Bari-Venezia, in tribuna, c'è stato un confronto animato con alcuni tifosi comprensibilmente delusi dal risultato. Esprimere dissenso penso sia un diritto fondamentale per tutti, sempre nel rispetto per il lavoro, la professionalità, le persone.

Sebbene si trattasse di un momento emotivamente intenso per tutti, smentisco categoricamente di aver pronunciato espressioni o frasi offensive nei confronti di chiunque.

Non è mai stato il mio modo di affrontare confronti, critiche o discussioni".