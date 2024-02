Bari, contro il Südtirol senza Maita: infortunio muscolare per il centrocampista

Brutte notizie per Beppe Iachini che per il prossimo impegno del Bari in programma sabato 24 febbraio sul campo del Südtirol dovrà fare a meno di un altro titolare oltre allo squalificato Valerio Di Cesare: è arrivato il responso degli esami strumentali svolti da Mattia Maita, vittima di un infortunio muscolare nel corso della sfida vinta con la FeralpiSalò.

Il centrocampista, costretto ad abbandonare il campo al 66' della partita giocata lo scorso sabato al San Nicola ha accusato un problema a carico del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore, fa sapere la società, ha già intrapreso il programma personalizzato di recupero, monitorato dallo staff sanitario biancorosso. I tempi di recupero potrebbero richiedere una ventina di giorni (tornerebbe verosimilmente disponibile per la partita con la Samp del 16 marzo).

Per sostituirlo si candida il croato Karlo Lulic, calciatore arrivato durante il mercato di gennaio che finora ha totalizzato sei apparizioni con la maglia del Bari tutte da subentrante. In alternativa, Iachini potrà contare su Gennaro Acampora, o riportando Ahmad Benali nel ruolo di mezz'ala considerando che è tornato il recupero di Raffaele Maiello