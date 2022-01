Bari, Marras saluta e va in prestito al Crotone: obbligo di riscatto in caso di salvezza

Serie C Girone C

In attesa di conoscere quali saranno i primi colpi in entrata del mercato invernale, il Bari ha comunicato un'altra importante operazione in uscita, ufficializzando il prestito al Crotone di Manuel Marras.

L'attaccante che era arrivato in Puglia dal Livorno, torna in Serie B per aiutare i pitagorici nella conquista di una impegnativa salvezza. Se il Crotone dovesse riuscire a mantenere la categoria, scatterà l'obbligo di riscatto nei confronti del classe 1993.

Con le uscite di Lollo e Marras si liberano due posti in lista e ciò lascia presagire che i colpi in entrata saranno presumbilmente altrettanti. Uno dei due nomi è quello di Raffaele Maiello, centrocampista attualmente in forza al Frosinone, con l'annuncio che potrebbe arrivare a ore. Torna caldo anche il nome di Cristian Galano, in procinto di lasciare il Pescara di Auteri.