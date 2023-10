Bari, Aramu: "Il mister ha lavorato tanto sulla testa. Sta a noi riportare entusiasmo"

A pochi giorni dalla partita in casa contro il Modena che segnerà la ripresa del campionato di Serie B dopo la sosta per le nazionali, Mattia Aramu è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulle condizioni del Bari, reduce dall'avvicendamento in panchina tra Mignani e Marino.

Al fantasista arrivato in prestito dal Genoa durante gli ultimi giorni del calciomercato estivo è stato chiesto innanzitutto se il campionato per i biancorossi inizi adesso: "Abbiamo cambiato allenatore come sapete ma dico che il nostro campionato non inizia ora perché anche i punti di prima sono validi. Sappiamo che da ora in avanti ci possiamo permettere pochi passi falsi e che servono vittorie per migliorare la classifica. Riflettori addosso? Sono piacevoli, in una piazza del genere è giusto dimostrare il proprio valore, per me come tanti altri, vogliamo solo il bene del Bari".

Sul modulo di Marino che eventualmente può esaltarlo: "Il mister ha allenato grandi campioni nel mio ruolo, sa perfettamente come far uscire le caratteristiche. Io mi sono messo a disposizione del mister come ho sempre fatto, spero di ripagare la fiducia sul campo".

Sull'avvio di stagione a livello personale: "Come hanno visto tutti le partite non sono andate come volevamo. Quando la partita non va bene ognuno sa che poteva fare di più. Ciò che è stato però l'abbiamo archiviato, ora ci sono tante altre partite davanti, spero di dare il mio contributo. Sulla posizione in campo sono sempre stato uno che va alla ricerca degli spazi liberi, trovarmi la posizione in campo se gli spazi sono chiusi, cerco di trovarmi dove posso esprimermi meglio. Il ruolo è solo un posizionamento, dentro il campo ci sono dinamiche da capire per far male all'avversario".

Aramu è stato voluto a Bari da Mignani, ora deve convincere Marino: "A Venezia ho fatto tre anni molto positivi, col Genoa fino a febbraio quando mi sono infortunato avevo giocato tutte le partite, mi ha un po' compromesso la stagione anche se abbiamo vinto il campionato. A Genova cambiato il modulo non ho più trovato spazio perché era un 3-5-2 che non esaltava le mie caratteristiche, ma tolti quei 3-4 mesi portati via dall'infortunio ho sempre trovato il modo giusto di stare in campo. L'atteggiamento sarà fondamentale per tutti, non dobbiamo sbagliarlo. Sono felicissimo di essere a Bari e di provare a portarla in alto. L'atteggiamento sarà quello giusto, Sono convinto che dando il massimo i risultati arriveranno. ".

Sulla produzione offensiva: "Siamo pronti, dobbiamo mettere in pratica quello che proviamo, altrimenti serve a poco. Spero di riproporre le cose che stiamo facendo in allenamento anche durante il match. Ce la stiamo mettendo tutta per capire come il mister gestisce la fase offensiva"

Aramu ha ripercorso la trattativa che lo ha portato a Bari: "Non è stata semplice perché è stata fatto tutto all'ultimo. Mi ha chiamato il direttore e col mio procuratore non ci ho pensato un attimo. Ho letto che non si trovava la quadra ma non c'era nulla di vero. Da parte mia quando è arrivata la proposta del Bari c'è stata subito voglia di venire qui perché è una piazza incredibile. Mi piacciono queste sfide da giocatore. Da quando si è concretizzata è stato tutto rapido fino alla firma"

Il giocatore del Bari non ha voluto commentare il caso scommesse che sta agitando il calcio italiano: "Domanda delicata, non so come rispondere, certamente sappiamo cosa sta succedendo. Noi pensiamo a lavorare ogni giorno per arrivare al sabato e pensare a vincere. Ciò che ci circonda è normale leggerlo ma siamo focalizzati sul campo".

Trequartista, seconda punta, esterno, qual è il ruolo che preferisce: "Ho fatto tutti questi ruoli, mi sono trovato bene in tutti. A Venezia giocavamo con un modulo strano, un 4-3, poi io un attaccante e un'ala. Poteva non essere chiaro ma entrati in quel meccanismo lo facevamo a memoria. A Genova ho fatto anche l'esterno nel 4-3-3, la posizione sta a te trovarla. Se ti vengono a prendere largo stai stretto. Sono cose che cambiano in ogni partita".

Su quanto è necessaria una vittoria: "Abbiamo bisogno di vincere, di farlo in casa. L0entusiasmo della città è importante per noi, i tifosi ci sostengono, è un vantaggio, il San Nicola deve diventare il nostro fortino. I punti in casa ti permettono di lottare per le prime posizioni, 50mila persone sono un grande aiuto, e lo dico anche da avversario quando son venuto col Genoa. Dobbiamo essere bravi noi a riportare entusiasmo e ripagarlo con le prestazioni. Le punizioni? Mi alleno molto, è una delle mie caratteristiche. Spero di riuscire a fare gol al più presto, magari un gol importante".

Su cosa ha battuto Marino in questi giorni: "Abbiamo lavorato molto sulla testa e sull'intensità. Non c'è cura migliore di arrivare al sabato e portare risultati, quello permette di sbloccarsi mentalmente. Il mister ci sta facendo lavorare bene, dobbiamo mettere in pratica ciò che proviamo".