Bari-Messina, le pagelle: male Pucino e il centrocampo, Terranova e Antenucci ci provano

Serie C Girone C

Sconfitta inaspettata per il Bari, battuto in casa dal Messina col punteggio di 1-2. Uno stop inatteso per i galletti, crollati per la prima volta in stagione tra le mura amiche, peraltro al cospetto di una formazione invischiata nella lotta salvezza che prima del fischio d'inizio aveva 32 punti in meno rispetto ai galletti.

Il risultato è figlio di una gara non approcciata al meglio dagli uomini di Mignani che nell'ultimo periodo, nonostante i risultati positivi avavano già dato segnali di appannamento, anche in virtù di una condizione fisica non ottimale e di alcune assenze come quelle di Botta e Mallamo che pesano tanto, specialmente in questo momento della stagione.

I migliori Today

Antenucci 6,5: Non segna ma è lui il più pericoloso dei galletti. Ci prova con un tiro che impensierisce Lewandowski ma soprattutto con un palo clamoroso colpito sul punteggio di 1-1. Meno pericoloso nella ripresa.

Terranova 6,5: Illude con il gol del vantaggio figlio di uno stacco autoritario. Incolpevole sulle due reti degli ospiti.

I peggiori Today

Pucino 5: Prestazione globalmente negativa. Salta a vuoto in occasione del pari siculo, mentre in occasione del gol partita degli ospiti lascia colpevolmente scoperta la zona di competenza.

Maiello 5,5: Nella prima metà di stagione disputata col Frosinone ha giocato appena 4 partite rimanendo in campo per 90'. Paga la terza partita da titolare in pochi giorni risultando meno brillante rispetto alle due precedenti uscite con Paganese e Monterosi.

D'Errico 5: Da trequartista non rende come da mezz'ala, anzi, in quel ruolo appare addirittura depotenziato e incapace di determinare come invece sa fare quando parte da posizione più arretrata.

Cheddira 5: Com'era già accaduto col Monterosi, dove però era stato ugualmente determinante propiziando l'autorete valsa la vittoria, non capitalizza l'occasione più nitida che gli capita facendosi respingere un tiro a botta sicura da Lewandowski, e questa volta l'errore influisce sul risultato.

Bari-Messina 1-2: pagelle e tabellino

BARI (4-3-1-2): Frattali 6; Pucino 5, Terranova 6,5, Gigliotti 5,5, Ricci 5; Maita 5,5, Maiello 5,5, Scavone 5 (65' Galano); D’Errico 5; Antenucci 6,5, Cheddira 5 (79' Simeri sv). A disp.: Polverino, Plitko, Celiento, Di Cesare, Bianco, Citro, Misuraca, Mazzotta, Belli, Daddario. All. Mignani 5,5.

MESSINA (4-4-2): Lewandowski 7; Tiago Gonçalves 7 (90' Camilleri sv), Celic 5,5, Carillo 6, Trasciani 6,5; Russo 6 (57' Statella sv), Rizzo 6, Fofana 6,5, Fazzi 6; Marginean 6 (65' Konaté 6), Adorante 5,5 (57' Piovaccari 5,5). A disp.: Rondinella, Darmian, Angileri, Dipinto. All.: Raciti 6,5.

Arbitro: Ricci di Firenze

Assistenti: Montagnani - Bartolomucci

IV: Caldera

Marcatori: 10' Terranova (B), 16' Trasciani (M), 87' Tiago Gonçalves (M)

Note - ammoniti Celic, Fofana (M), Gigliotti (B). Recupero: - pt, 4' st. Spettatori: