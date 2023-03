Bari, Mignani: "Benevento tra le rose più forti. A entrambe servono punti, sarà dura"

Dopo la fine della sosta per gli impegni delle nazionali, il tecnico biancorosso Michele Mignani è tornato a parlare in conferenza stampa, alla vigilia di Bari-Benevento, la prima delle restanti 8 partite del campionato di Serie B, che vede i Galletti in corsa per la promozione.

Attualmente quarti alle spalle di Frosinone, Genoa e Südtirol, il Bari ha assolutamente bisogno di punti, ma in casa finora sono arrivate solo 5 vittorie in 15 partite: "È un dato che deve migliorare se vogliamo stare davanti e rimanere agganciati a chi ci precede. Bisogna vincere domani. La bontà dei risultati fatti in trasferta ci ha tenuti vicino alle posizioni di vetta, il rammarico è non essere riusciti a vincere qualche partita in più in casa, però tutte le volte che siamo scesi in campo al San Nicola abbiamo sempre avuto lo stesso spirito che avevamo anche in trasferta. Domani è un'altra partita, dobbiamo provare a fare risultato pieno".

Folorunsho, reduce da un lungo stop per problemi al ginocchio, è tornato a disposizione e anche i nazionali sono tornati senza acciacchi: "Mike ha fatto tutta la settimana gestendo il lavoro, ma ha lavorato con la squadra. La sua inattività ha comportato una perdita di condizione ma se sta bene qualche minuto potrà farlo. I nazionali sono rientrati scaglionati ma anche loro stanno bene, non ci sono problemi".

Nelle ultime partite i numeri offensivi appaiono in calo: "Non c'è una spiegazione per tutto, le ultime partite le abbiamo giocate in maniera tatticamente diversa. Con più attesa dell'avversario anziché pressione. La scelta a volte è nostra, a volte è imposta da chi affrontiamo. Ci manca qualche gol da palla inattiva, ma siamo tra quelli che hanno segnato di più su azione. Sappiamo che possiamo far male all'avversario in qualsiasi momento della partita. Non credo sia un problema fisico o di brillantezza, i gol che abbiamo fatto nelle ultime partite sono stati sufficienti a portare punti".

A Mignai è stato chiesto di Esposito, partito col botto e poi sparito dai radar: "Ogni attaccante che noi abbiamo ha determinate caratteristiche. Ogni partita è diversa dall'altra, le mie scelte vengono prese in base a chi è più utile per quella partita. Esposito ha qualità tecniche sopra la media, è partito dalla A, è andato all'estero. Deve crescere in fatto di continuità ma è normale a 20 anni. La continuità si trova attraverso le partite ma siccome lo vedo in allenamento credo che possa migliorare tantissimo. Ho tanti attaccanti a disposizione, devo scegliere chi far giocare e chi no. Se fa gol quello che faccio giocare ho azzeccato, in caso contrario no, ma non tiro a sorte. Lo vedo bene, fa ciò che gli chiedo, ma non è l'unico e devo fare delle scelte. Questa settimana sono rientrati anche Folorunsho e Ceter".

Il Benevento di Stellone è terzultimo: "Continuo a ripetere di non guardare gli altri ma solo a noi stessi. Gli altri si guardano per studiari ma non possiamo ragionare dei loro problemi. L'unica cosa che posso dire è che se guardo la loro rosa e li prendo singolarmente, il Benevento ha una delle rose più forti che hanno presenze in categorie superiori, hanno vinto campionati di B. Sarà una partita difficile perché loro hanno bisogno di punti e noi ugualmente".

I dubbi da sciogliere oltre al partner di Cheddira interessano anche il ruolo di trequartista: "Come per gli attaccanti, immaginiamo che partita può essere cercando di scegliere in base all'avversario. Sono i risultati che determinano la bontà delle scelte. Ho alternato Bellomo e Botta, solo una volta ho provato Benedetti".

Contro i sanniti il Bari ritrova l'imprescindibile Maiello: "Lui ella nostra rosa ha caratteristiche uniche, è il play per definizione, anche se giocava più avanti a inizio carriera. Interpreta quel ruolo al meglio ma non possiamo pensare di avere i calciatori a disposizione per tutta la stagione, quindi bisogna avere un'alternativa. Nella mia testa l'alternativa è sempre stata Maita, ma a Terni l'ultimo spezzone di partita in quel ruolo l'ha giocato Benali con qualità. Avevo pensato anche a Mallamo e Bellomo, l'alternativa è cambiare modulo".

Il Bari del periodo recente è parso meno esuberante: "Ricordo che quando vincevamo in maniera sporca mi è stato chiesto più volte se fosse un segnale di maturità. Dopo una partita persa mi si chiede come mai il Bari non sia spumeggiante. Io dico che ci sono dei periodi in cui mentalmente e fisicamente, si sta meglio, e dipende anche in base agli avversari che si incontrano e in che momento della stagione. Adesso i punti valgono doppio, inizia il caldo. È vero che gli avversari ci conoscono, che Folorunsho è mancato, ma non sono d'accordo con chi dice che in casa c'è più pressione, perché non dobbiamo viaggiare, siamo nel nostro campo, nel nostro spogliatoio, con la nostra gente. Non so dare una risposta, ma belli o brutti vorrei vincere domani".

Su com'è andata la sosta: "Abbiamo lavorato nella maniera giusta. Nella settimana senza partite abbiamo recuperato energie senza affaticare nessuno, questa settimana invece è stata la preparazione tipo, arrivando all'allenamento di oggi tutti in buone condizioni eccetto Mallamo, uscito malconcio da Terni, anche se ora è quasi completamente ristabilito. Anche Ceter ha lavorato in gruppo tutta la settimana".

I giallorossi potrebbero disporsi con la difesa a tre, sistema contro cui il Bari ha incontrato finora qualche difficoltà: "Lavoriamo per far male a tutte le difese, anche a quelle a tre o a cinque. Ci sono più partite nella partita, pur giocando a tre alcuni sono aggressivi, a volte è difficile trovare spazi".

Cheddira è stato paragonato a Schillaci dal commissario tecnico del Marocco: "Sono d'accordo col ct del Marocco, è arrivato a Bari con fame, cattiveria, voglia di dimostrare. La cosa più importante è che mantenga questo atteggiamento altrimenti butta alle ortiche tutto ciò che ha fatto di buono. Non è detto si possa migliorare all'infinito, se migliora ancora diventa da alta Serie A. Anche noi tifavamo per il Marocco ai mondiali".

Su Schiedler, criticato dopo la prestazione di Terni: "Rifarei la stessa scelta, stava bene, si era allenato ancora. Gli manca ancora uno step ma è un giocatore per questa categoria, stiamo cercando di fargli capire come adattarsi ai diversi momenti della partita".

Per ultimo, al mister è stato chiesto se giocare dopo il Genoa è un fattore che può aver inciso sulla prestazione dei suoi: "Non so se ha inciso o meno ma se è stato per quello non deve più accadere. Siamo una squadra con obiettivi importanti, nessuno si aspettava un rendimento così da noi. Siamo stati al massimo delle nostre possibilità ma ci sono anche gli avversari, ogni domenica".