Bari, Mignani sul calendario di Serie B: "Bell'esordio col Parma. Dovremo farci trovare pronti"

Una volta appreso il calendario della nuova Serie BKT '22-'23, che vedrà il Bari partire in trasferta sul campo del Parma, il mister dei biancorossi Michele Mignani ha detto la sua, a partire dalla gara contro i ducali (guidati da Fabio Pecchia, ex compagno di squadra al Siena), che segnerà il ritorno dei 'galletti' in cadetteria.

"Sarà un bell’esordio - ha detto il tecnico ligure - contro una squadra forte, con grandi ambizioni. Sono del parere che più le partite sono belle, più diventa stimolante per noi affrontare questo tipo di avversari, ci si mette alla prova. Questo è un campionato dove ogni turno ti mette di fronte ad avversari di un certo livello e starà a noi farci trovare pronti".

Sul calendario in salita nelle prime giornate: "Prima o poi bisogna incontrarle tutte e in questo conta anche un pizzico la fortuna rispetto allo stato di forma del tuo avversario in quel momento. Il nostro obiettivo è quello di prepararci bene e diventare una squadra fastidiosa per tutti, essere all’altezza di competere con tutti, lavoriamo per questo".

Infine, sull'entusiasmo da parte dei tifosi che sta precedendo questo inizio di stagione: "La campagna abbonamenti è partita subito forte e questo che non può che farci grande piacere, respiriamo grande entusiasmo e l’aria è la stessa anche nello spogliatoio. Non vediamo l’ora di cominciare".