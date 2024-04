Bari: l'ex tecnico Mignani verso la firma col Palermo

Michele Mignani si prepara a tornare in panchina. Non con il Bari, squadra da cui era stato esonerato agli inizi di ottobre dopo un avvio di stagione sottotono e con cui era sotto contratto fino a giugno 2025, bensì con il Palermo, che gli ha offerto la panchina al posto di Eugenio Corini, allontanato dopo la flessione dell'ultimo periodo (quattro sconfitte nelle ultime cinque gare).

Lo stratega della promozione dalla Serie C alla Serie B dei biancorossi, che all'esordio tra i cadetti riuscì a portare i suoi in finale play-off, vedendo sfumare il sogno del doppio salto dalla terza divisione alla massima serie soltanto nei minuti di recupero della finale di ritorno contro il Cagliari, avrà l'occasione di guidare i rosanero in questo finale di campionato.

Molto probabilmente Mignani potrà ritentare l'assalto alla Serie A attraverso i play-off con il Palermo, mentre il Bari, dopo essersi affidato prima a Marino e ora a Iachini in sua sostituzione, è alle prese con lo spettro della retrocessione. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la rescissione con il club dei De Laurentiis e la firma con la società siciliana di proprietà del City Football Group.