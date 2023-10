Bari-Modena 1-1: Sibilli illude, Manconi la riprende. Marino esordisce con un pari

Cambia il tecnico ma non il risultato per il Bari, fermato sul pari 1-1 in casa dal Modena nel match della 10ª giornata di Serie B.

Nonostante l'avvicendamento in panchina tra Mignani e Marino non c'è stata la scossa tanto sperata e i Galletti si sono dovuti accontentare dell'ottavo pareggio in dieci partite. Il Bari, che ha perso Maiello per un grave infortunio a metà del primo tempo, ha chiuso i primi 45' sullo 0-0, nonostante la maggiore intraprendenza degli ospiti. Nel secondo tempo i biancorossi sono riusciti a sbloccare il punteggio grazie a un assolo di Sibilli, alla seconda rete stagionale. Il vantaggio, però, è durato appena una decina di minuti, poiché Manconi all'86' ha pareggiato su calcio di punizione.

Complessivamente il risultato è l'espressione di quanto visto in campo nell'arco dei 90'. Il Bari ha provato a verticalizzare con maggiore frequenza, ma è apparso ancora molto imballato nella manovra. Troppo poche, evidentemente, due settimane di lavoro per vedere la mano del nuovo allenatore, che però dovrà accelerare i tempi: domenica 29 ottobre alle 16:15 c'è un'impegnativa trasferta in casa del Brescia, squadra che ha battuto la Ternana in trasferta portandosi a 13 punti (+2 sul Bari, quattordicesimo) e che martedì 24 scenderà in campo in per il recupero casalingo contro il Modena.

Bari-Modena: la cronaca

Bari in campo con l'undici che ci si aspettava alla vigilia. Il match inizia sotto una pioggia battente e senza senza tifo in Curva Nord per via dei 15' di sciopero decisi dai supporter biancorossi. Eloquente lo striscione indirizzato nei confronti della società, recante il messaggio "SSC: vi meritereste questo" alludendo agli spalti vuoti. Al 7' il primo tiro della partita con un tentativo di Tremolada alto sopra la traversa. Un minuto più tardi, su azione da corner, colpo di testa di Bonfanti indirizzato sul primo palo, pallone sull'esterno della rete. Al 12' primo giallo della partita: lo prende Ricci per un'entrata dura a metà campo su Magnino. Subito dopo giallo anche per Zaro per aver trattenuto Diaw in proiezione offensiva. Proteste biancorosse al 17' per un presunto tocco con la mano su un tiro dal limite di Aramu, per Volpi non c'è nulla. La prima parata di Brenno arriva al 20' su un tiro di Palumbo dalla media distanza. Al 21' primo cambio forzato per il Bari: Maiello, infortunato, è costretto ad abbandonare il campo con le mani sul volto, sostituito da Bellomo. Acampora si abbassa a fare il play. Cross di Dorval al 37', deviazione di testa di Cauz che per poco non beffa Gagno, col pallone che finisce in angolo. Al 42' tentativo dalla media distanza di Sibilli, nessun problema per Gagno che fa sua la sfera. Un paio di minuti l'ex Pisa ci riprova con un colpo di testa, anch'esso innocuo per l'estremo difensore modenese. Nei minuti di recupero pericoloso Koutsoupias di testa non inquadra lo specchio per pochissimo.

La ripresa inizia con un'altra sostituzione per i biancorossi: resta negli spogliatoi Aramu, al suo posto Morachioli. La prima chance del secondo tempo è per gli ospiti con un tiro di Tremolada destinato all'incrocio che non inquadra lo specchio per poco. Al 54' ci prova ancora il fantasista dei gialloblù con un sinistro respinto in allungo da Brenno. Doppio cambio in attacco per il Modena al 56': dentro Manconi e Falcinelli per Abiuso e Bonfanti. Scoccata l'ora di gioco tentativo di Palumbo dal limite, pallone potente ma non preciso che si perde alto sopra la traversa. Tentativo di Vicari al 66': colpo di testa sul corner battuto da Sibilli, pallone alto di poco sopra la traversa. Nella ripresa sale il conto degli ammoniti: dopo Cauz, giallo anche per Cotali e Gerli. Il Bari sblocca il punteggio al 72': percussione per vie centrali di Sibilli che arriva al limite dell'area e calcia lasciando di sale Gagno. Incassato il gol dello svantaggio Bianco prova a scuotere i suoi con un doppio cambio: dentro Riccio e Bozhanaj per Ponsi e Tremolada. Un paio di minuti più tardi Marino risponde con l'ingresso di Nasti e Pucino per Diaw e l'autore del gol Sibilli. Gli ospiti a 10' dalla fine si giocano il tutto per tutto inserendo Strizzolo per Palumbo e trovano il pareggio al minuto 84' con Manconi direttamente da calcio di punizione dal limite dell'area. All'89' ultima sostituzione per i Galletti: dentro Achik per Dorval.

Bari-Modena 1-1: il tabellino

BARI (4-3-3): Brenno; Dorval (89' Achik), Di Cesare, Vicari, Ricci; Koutsoupias, Maiello (21' Bellomo), Acampora; Aramu (46' Morachioli), Diaw (75' Nasti), Sibilli (75' Pucino). A disp.: Farroni, Matino, Faggi, Zuzek, Edjouma, Akpa-Chuwku, Frabotta. All. Marino

MODENA (3-4-1-2): Gagno; Ponsi (73' Riccio), Zaro, Cauz; Cotali, Palumbo (80' Strizzolo), Gerli, Magnino; Tremolada (73' Bozhanaj); Abiuso (56' Manconi), Bonfanti (56' Falcinelli). A disp.: Seculin, Vandelli, Pergreffi, Guiebre, Giovannini, Battistella, Mondele. All. Bianco

Arbitro: Volpi di Arezzo

Assistenti: Cavallina – Longo F.

IV: Cavaliere

VAR: Mazzoleni

AVAR: Cosso

Marcatori: 72' Sibilli (B), 84' Manconi (M)

Note - ammoniti 12' Ricci (B), 15' Zaro (M), 55' Cauz (M), 66' Cotali (M), 68' Gerli (M), 73' Sibilli (B), 79' Di Cesare (B). Recupero: 3', 5'

Spettatori: 15.176 (8.809 abbonati, 191 ospiti)