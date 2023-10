Bari-Modena 1-1, le pagelle: Sibilli, che assolo! Aramu ancora in affanno

Ottavo pareggio in dieci gare per il Bari, alla terza X di fila dopo l'1-1 casalingo contro il Modena. Alla prima di Marino sulla panchina biancorossa, non cambia il risultato. Squadra contratta e un po' timorosa nel primo tempo, più sciolta nella ripresa, ma è chiaro che molti movimenti e concetti vanno ancora assimilati. Intanto, però, la classifica non è delle migliori e dice quattordicesimo posto con soli 11 punti, -12 dalla vetta, mentre la zona play-off dista 2 lunghezze.

Bari-Modena, le pagelle dei biancorossi

Brenno 6: In molti lo tacciano di essere responsabile sulla punizione del pareggio ma la barriera si apre, lui ha poche colpe. Per il resto difende i pali con reattività.

Dorval 5,5: Spinge meno del solito. Applicato in difesa, ma da lui ci si aspettano giocate che portino scompiglio. Dall'89' Achik sv

Di Cesare 6,5: Attento e grintoso, va a chiudere tutto ciò che può, facendo sentire costantemente la sua presenza agli attaccanti avversari.

Vicari 6,5: Vale quanto detto per il compagno di reparto.

Ricci 5,5: Rischia tanto con un brutto fallo a metà campo, concede qualcosa di troppo in difesa e spinge poco. Non una gran prova.

Koutsoupias 6: Gli capitano due occasioni molto importanti ma non riesce a sfruttare. Dà la sensazione di essere uno dei più pericolosi, ma macchia la prestazione causando il fallo da cui nasce il pari modenese.

Maiello 6: Sfortunato, il suo match dura appena una ventina di minuti, poi è costretto ad alzare bandiera bianca. C'è da sperare che non sia nulla di troppo grave ma le sensazioni non sono buone. Dal 21' Bellomo 6: Prova a verticalizzare con continuità e a dare qualità alla manovra. Cala nella ripresa.

Acampora 6: Inizia da mezzala, poi scala a fare il vertice basso dopo l'uscita di Maiello. Offre a Sibilli il pallone dell'1-0 ma sembra ancora lontano dal giocatore ammirato in passato.

Aramu 5,5: La condizione fisica ancora non è al top e influisce sulle sue giocate. Si sacrifica senza palla e perde lucidità. Dal 46' Morachioli 5,5: Viene inserito per sfruttare gli spazi sulla fascia sinistra ma non riesce a pungere. Nel finale spreca una buona occasione per far male a Gagno.

Diaw 5,5: Guida il fronte d'attacco contro la sua ex squadra ma non viene mai messo nelle condizioni di far male. Ha sulla coscienza un contropiede gestito male in cui poteva servire Sibilli anziché tirare. Dal 75' Nasti: sv

Sibilli 6,5: Gioca un brutto primo tempo in cui si vede, poco, se non con due tiri innocui. Nella ripresa tira fuori il jolly con una grande azione personale, peccato non sia servita a prendere i tre punti. Dal 75' Pucino: sv

Marino 6: Era difficile vedere progressi in così poco tempo. Qualcosa si è intravisto nella ripresa, ma il Bari ancora non è la squadra dominante a livello offensivo nelle intenzioni del tecnico.

Bari-Modena 1-1: pagelle e tabellino

BARI (4-3-3): Brenno 6; Dorval 5,5 (89' Achik sv), Di Cesare 6,5, Vicari 6,5, Ricci 5,5; Koutsoupias 6, Maiello 6 (21' Bellomo 6), Acampora 6; Aramu 5,5 (46' Morachioli 5,5), Diaw 5,5 (75' Nasti sv), Sibilli 6,5 (75' Pucino sv). A disp.: Farroni, Matino, Faggi, Zuzek, Edjouma, Akpa-Chuwku, Frabotta. All. Marino 6

MODENA (3-4-1-2): Gagno 6; Ponsi 6 (73' Riccio sv), Zaro 6, Cauz; Cotali, Palumbo 6,5 (80' Strizzolo sv), Gerli 6, Magnino 6; Tremolada 6 (73' Bozhanaj 6); Abiuso (56' Manconi 6,5), Bonfanti 5,5 (56' Falcinelli 6). A disp.: Seculin, Vandelli, Pergreffi, Guiebre, Giovannini, Battistella, Mondele. All. Bianco

Arbitro: Volpi di Arezzo

Assistenti: Cavallina – Longo F.

IV: Cavaliere

VAR: Mazzoleni

AVAR: Cosso

Marcatori: 72' Sibilli (B), 84' Manconi (M)

Note - ammoniti 12' Ricci (B), 15' Zaro (M), 55' Cauz (M), 66' Cotali (M), 68' Gerli (M), 73' Sibilli (B), 79' Di Cesare (B). Recupero: 3', 5'

Spettatori: 15.176 (8.809 abbonati, 191 ospiti)