Bari-Modena 4-1: show dei Galletti, in 10 rifilano un poker agli emiliani

Grande festa per il Bari, vittorioso 4-1 in casa contro il Modena nel match della 17ª giornata di Serie B.

Partita ricca di emozioni al San Nicola, con i padroni di casa avanti di due reti dopo una ventina di minuti grazie alle prodezze di Botta e Folorunsho. Poi l'episodio che poteva cambiare l'esito della partita: due gialli a Maiello in due minuti risultati in un rosso e nell'inferiorità numerica per oltre un'ora di gioco.

Nonostante tutto il fortino biancorosso ha resistito e nella ripresa è arrivato con un po' di fortuna anche il 3-0, con un'autorete di Cittadini. Inutili i tentativi del Modena che le ha provate tutte. Nel recupero spazio anche per l'assolo di Di Cesare, per cui sono davvero finiti gli elogi, e per il gol della bandiera di Diaw.

Il Bari vince e resta al terzo posto, portandosi a quota 29, a -3 dalla Reggina, che sarà proprio la sfida in casa dei calabresi, sabato 17 dicembre alle 20:30. Un big match che promette di regalare spettacolo.

Bari-Modena: la cronaca

Mignani conferma gran parte dell'undici rispetto all'ultima uscita ma non mancano le novità: in difesa turno di riposo per Pucino, a destra c'è Dorval, mentre a sinistra tocca a Mazzotta. Si cambia anche in attacco dove davanti a Folorunsho e Botta torna Antenucci, con Scheidler inizialmente in panchina.

Ottima partenza per il Bari, già in vantaggio al 6' grazie a una prodezza di Botta, autore di una stoccata all'incrocio dei pali con un tiro di collo-esterno imparabile su una corta respinta della difesa modenese. Al 10' opportunità per il raddoppio dei padroni di casa: Antenucci pescato da Folorunsho sul filo del fuorigioco va al tiro dall'interno dell'area da posizione defilata, sul piattone dell'attaccante c'è però la risposta di Gagno. Primo tiro del Modena dopo 15' con una conclusione centrale di Tremolada facilmente parata da Caprile. Al 21' il 2-0 del Bari, ancora protagonista Botta con un'altra giocata sontuosa: dopo aver ricevuto palla l'argentino imbuca una palla col contagiri per Folorunsho che resiste alla pressione di Pergreffi e col destro batte Gagno. La reazione del Modena è affidata un destro al volo di Falcinelli su una corta respinta di Di Cesare finito fuori di poco. La partita sembra in discesa per i biancorossi, che però al 28' restano clamorosamente in 10 per l'espulsione di Maiello: il centrocampista, ammonito un minuto prima per un fallo su Diaw, rimedia il secondo giallo per un altro scontro con Gerli, sul quale per la verità restano molti dubbi (l'assistente aveva in un primo momento segnalato il fallo a favore del Bari. Con un'ora da giocare in inferiorità numerica, la squadra di Mignani prova a risistemarsi e ad abbassare i ritmi. Al 34' ci riprova Falcinelli, ma Caprile risponde presente sul tiro debole dell'ex Bologna. Tesser prova a sfruttare la superiorità numerica e al 38' si gioca il primo cambio inserendo un profilo più offensivo come Azzi per Renzetti. Preme il Modena, in pochi minuti pericoloso prima con un colpo di testa di poco alto sopra la traversa di Pergreffi su assist da fermo di Tremolada, poi con Armellino, il cui tiro deviato viene bloccato da Caprile. Nei 2' di recupero del primo tempo la più grande occasione per accorciare le distanze per gli ospiti, con un tiro a botta sicura di Diaw dopo un'azione di rimessa e la strepitosa la risposta di Caprile che consente ai suoi di andare al riposo in vantaggio di due reti.

Ancora un cambio offensivo per Tesser al rientro in campo dagli spogliatoi con Bonfiglio al posto di Armellino. Proprio il nuovo entrato ha subito una buona opportunità su assist di Azzi, Caprile però è ancora una volta reattivo. Il Bari prova a farsi vedere in contropiede con qualche strappo di Botta, ma è la squadra di Tesser ad avere un'altra ottima opportunità: Diaw lavora un buon pallone da destra e appoggia in area per Bonfati ma la conclusione è fuori misura. L'inerzia del match sembra a favore degli emiliani e invece al 54', in maniera un po' fortunosa, ecco la terza rete biancorossa con la deviazione nella propria porta di Cittadini su un cross dalla sinistra di Mazzotta. Dopo la rete del 3-0 Mignani si copre: fuori Antenucci, dentro Mallamo. Monumentale ancora una volta Elia Caprile al 63' sul tentativo in rovesciata di Pergreffi, poi salvataggio determinante di Mazzotta sul tiro di Magnino a porta sguarnita. Serata pazzesca anche per il portiere del Bari, ancora decisivo al 70' sul tiro dalla distanza del neoentrato Oukhadda. A 15' dalla fine dentro Scheidler e Bellomo per Folorunsho e Botta, entrambi applauditissimi. Altri due cambi all'80': Terranova e Pucino rilevano Benedetti e Mazzotta. Encomiabile la prova del Bari, riuscito a resistere nonostante l'uomo in meno e i numerosi tentativi del Modena: nel primo di recupero gloria anche per Di Cesare, autore di uno splendido gol in contropiede per il poker biancorosso. Durante 6' di recupero gol della bandiera di Diaw, a segno con un calcio di punizione deviato dalla barriera biancorossa. 4-1 il risultato finale.

Bari-Modena 4-1: il tabellino

BARI (4-3-2-1): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta (80' Pucino); Maita, Maiello, Benedetti (80' Terranova); Folorunsho (75' Scheidler), Botta (75' Bellomo); Antenucci (62' Mallamo). A disp.: Frattali, D'Errico, Salcedo, Zuzek, Ceter, Bosisio, Cangiano. All. Mignani

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Coppolaro, Pergreffi, Cittadini (61' Oukhadda), Renzetti (38' Azzi); Armellino (46' Bonfanti), Gerli, Magnino; Tremolada (69' Gargiulo), Falcinelli (61' Mosti), Diaw. A disp.: Seculin, Ponsi, Duca, Silvestri, Giovannini, De Maio, Panada. All. Tesser

Arbitro: Aureliano di Bologna

Assistenti: Dei Giudici - Mokhtar

IV: La Penna

VAR: Giua

AVAR: Di Martino

Marcatori: 6' Botta (B), 21' Folorunsho (B), 54' aut. Cittadini (B), 90+1 Di Cesare (B), 90'+5 Diaw (M)

Note - ammoniti: Cittadini (M), Maiello (B), Gerli (M). Espulso Maiello al 28' per doppia ammonizione. Recupero: 2' pt, 6' st

Spettatori: 18.115 (7.651 abbonati; 160 tifosi ospiti)