Serie B | Bari-Modena 4-1: la video sintesi della partita

Vittoria in 10 contro 11 per i biancorossi: Botta apre le danze con un eurogol al 6', Folorunsho raddoppia al 21'. Maiello becca due gialli e viene espuslo al 28', il Modena però non ne approfitta. Nella ripresa autorete di Cittadini, in gol anche Di Cesare e Diaw