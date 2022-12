Bari-Modena, le pagelle: serata super per Botta, Folorunsho e Di Cesare. Brillano Caprile e Benedetti

Rotondo e meritato successo per il Bari, vittorioso 4-1 contro il Modena in casa nel match del 17° turno di Serie B. A rendere ancor più speciale questo risultato, che conferma la squadra di Michele Mignani al terzo posto in solitaria, contribuisce soprattutto il fatto che i biancorossi abbiano giocato in inferiorità numerica dalla mezz'ora del primo tempo per l'espulsione di Maiello.

I migliori Today

Botta 8: Gol e assist da cineteca, ma sarebbe riduttivo limitare la sua prova a queste due azioni. Resta in campo 75 minuti, e quando il Bari è in inferiorità si abbassa a fare l'interno di centrocampo, fornendo un prezioso contributo in fase difensiva. Sembra davvero un altro giocatore rispetto a inizio stagione.

Folorunsho 7,5: Spostarlo più in avanti è stata una mossa vincente, lo conferma il secondo gol consecutivo dopo quello al Cittadella, il quinto centro complessivo in un campionato che lo vede sempre più protagonista.

Di Cesare 8: Cos'altro si può dire di questo ragazzo di 39 anni che sta vivendo un'inaspettata seconda giovinezza? Sembra al top fisicamente e mentalmente. Dà l'avvio all'azione del raddoppio, poi durante i minuti di recupero del secondo tempo si trasforma in un misto tra Weah e Adriano e dopo un assolo incredibile sigla il momentaneo 4-0.

Benedetti 7: Mignani gli dà fiducia riproponendolo titolare e lui non delude perché è in un ottimo momento e si vede. Offre a Botta il pallone per l'1-0, ma al di là dell'assist, apporta un importante contributo in termini di dinamismo e freschezza al centrocampo.

Caprile 8: Il suo nome non compare sul tabellino dei marcatori ma le sue parate valgono in assoluto come dei gol. Fondamentale nel tenere chiusa la porta quando il Bari resta in 10: dice no a Falcinelli, Diaw, Pergreffi e Oukhadda con degli interventi magistrali. Il clean sheet sfuma solo per una sfortunata deviazione di Terranova che lo mette fuori causa e lo fa arrabbiare.

Mazzotta 6,5: Non partiva da titolare dalla partita con la Spal disputata a inizio settembre. Gioca una gara attenta difensivamente, poi nella ripresa sale in cattedra propiziando l'autorete di Cittadini dopo un'apprezzabile iniziativa personale e con un salvataggio che evita il gol di Magnino a porta vuota.

I peggiori Today

Maiello 5,5: Eccesso di foga, voglia di aiutare la squadra. Si possono spiegare solo così, oltre che con un'eccessiva severità del direttore di gara, i due cartellini ricevuti dal regista biancorosso in soli due minuti che oltre ad aver lasciato i suoi in 10 per un'ora contro il Modena, gli costeranno la trasferta di Reggio Calabria.

Bari-Modena 4-1: pagelle e tabellino

BARI (4-3-2-1): Caprile 8; Dorval 6, Di Cesare 8, Vicari 6, Mazzotta 6,5 (80' Pucino sv); Maita 6,5, Maiello 5,5, Benedetti 7 (80' Terranova); Folorunsho 7,5 (75' Scheidler 6), Botta 8 (75' Bellomo 6); Antenucci 6 (62' Mallamo 6). A disp.: Frattali, D'Errico, Salcedo, Zuzek, Ceter, Bosisio, Cangiano. All. Mignani 7

MODENA (4-3-1-2): Gagno 6; Coppolaro 6, Pergreffi 6, Cittadini 4,5 (61' Oukhadda 6), Renzetti 6 (38' Azzi 5); Armellino (46' Bonfanti 5), Gerli 5, Magnino 5,5; Tremolada 5 (69' Gargiulo sv), Falcinelli 5,5 (61' Mosti 5,5), Diaw 6. A disp.: Seculin, Ponsi, Duca, Silvestri, Giovannini, De Maio, Panada. All. Tesser 5.

Arbitro: Aureliano di Bologna 5,5

Assistenti: Dei Giudici - Mokhtar

IV: La Penna

VAR: Giua

AVAR: Di Martino

Marcatori: 6' Botta (B), 21' Folorunsho (B), 54' aut. Cittadini (B), 90+1 Di Cesare (B), 90'+5 Diaw (M)

Note - ammoniti: Cittadini (M), Maiello (B), Gerli (M). Espulso Maiello al 28' per doppia ammonizione. Recupero: 2' pt, 6' st

Spettatori: 18.115 (7.651 abbonati; 160 tifosi ospiti)