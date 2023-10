Bari-Modena: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Squadra in casa

Squadra in casa Bari

Torna il campionato di Serie B e per il Bari è un nuovo inizio con Pasquale Marino in panchina al posto di Michele Mignani, esonerato dopo aver raccolto solo 10 punti nelle prime 9 giornate.

I biancorossi, protagonisti di una partenza al di sotto delle aspettative, si affidano al mister siciliano per ritrovare lo smalto della passata stagione chiusa al terzo posto nella fase regolare e culminata con la cocente delusione della finale persa col Cagliari.

Avversario di turno è il Modena che ha 12 punti e una gara in meno rispetto al Bari, ma che proviene da due sconfitte consecutive in casa contro Venezia e Palermo. Sulla panchina dei canarini c'è Paolo Bianco, allenatore che è stato un fedelissimo di Marino da calciatore e che viene considerato a tutti gli effetti un suo allievo: oggi sarà la prima volta che i due si affrontano nelle vesti di tecnici.

Come arriva il Bari

Nel Bari oltre agli infortunati Ménez e Maita fuori anche Benali, fermato da un problema muscolare. Il nuovo tecnico Pasquale Marino dovrebbe schierare i suoi con con il 4-3-3 o al massimo il 4-3-2-1. In porta Brenno, difesa con Dorval, Di Cesare, Vicari e Ricci. A centrocampo Maiello affiancato da Koutsoupias e Acampora, mentre in attacco l'ex di turno Diaw (favorito su Nasti) dovrebbe essere supportato da Aramu e Sibilli, con Morachioli e Achik che potrebbero trovare spazio a partita in corso.

Come arriva il Modena

Tra i convocati di Paolo Bianco non figurano gli infortunati Gargiulo e Duca e lo squalificato Oukhadda. Il modulo dovrebbe essere il 3-4-1-2: davanti al portiere Gagno, la difesa con Riccio, Zaro e Cauz. A centrocampo dovrebbero esserci Palumbo e Gerli, con Cotali (o Ponsi) e Guiebre sulle corsie laterali, mentre in avanti Tremolada giocherà in appoggio a Manconi e Strizzolo.

Bari-Modena: probabili formazioni

BARI (4-3-3): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Koutsoupias, Maiello, Acampora; Aramu, Diaw, Sibilli. All. Marino

MODENA (3-4-1-2): Gagno; Riccio, Zaro, Cauz; Cotali, Palumbo, Gerli, Guiebre; Tremolada; Manconi, Strizzolo. All. Bianco

Arbitro: Volpi di Arezzo

Assistenti: Cavallina – Longo F.

IV: Cavaliere

VAR: Mazzoleni

AVAR: Cosso

Bari-Modena: i precedenti

Bari e Modena si sono affrontate un totale di 78 volte in gare ufficiali. In 32 occasioni hanno vinto i biancorossi, poi ci sono 24 pareggi e 22 vittorie dei gialloblù. Bilancio ancor più a favore dei Galletti nelle partite in casa dove su 38 partite contano 24 vittorie, 10 pareggi e solo 4 sconfitte.

Gli ultimi due confronti in ordine cronologico risalgono alla passata stagione: nel girone d'andata a Bari finì 4-1 per i biancorossi (gol di Botta, Folorunsho, autorete di Cittadini, gol di Di Cesare e poi gol della bandiera di Diaw), mentre al ritorno al Braglia finì 1-1 (gol di Ricci e pari di Diaw su rigore).

Bari-Modena: dove vederla in tv e in streaming

La gara della 10ª giornata di Serie B Bari-Modena, in programma allo stadio San Nicola alle 14:00 di sabato 21 ottobre, verrà trasmessa in tv su Sky Sport (canale 252) e sarà visibile in streaming su Dazn, Now e SkyGO.