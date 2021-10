Bari-Monopoli 1-0, le pagelle: momento d'oro per Scavone, Botta resta imbrigliato

Il derby coi gabbiani deciso da un colpo di testa del centrocampista, già a segno contro il Potenza alla prima giornata e reduce dall'assist vincente per Paponi a Messina. L'italo-argentino non riesce a creare come al solito, limitato dal pressing avversario

Ottima vittoria per il Bari, che ha sconfitto di misura il Monopoli nel derby della 7ª giornata di Serie C. Tanta fatica per i galletti, che non hanno concesso moltissimo agli avversari ma che hanno avuto difficoltà a evadere il grande pressing dei biancoverdi.

Alla fine però, la costanza e la tenacia degli uomini di Mignani, bravi a crederci fino in fondo, hanno pagato e Scavone, con il secondo centro stagionale, ha regalato i tre punti che valgono il primato solitario nel Girone C con 14 punti, con 4 lunghezze di vantaggio su tre squadre.

I migliori Today

Scavone 7: Dopo il bellissimo assist per il raddoppio di Paponi a Messina, il centrocampista cala un altro jolly superando di testa il proprio marcatore, regalando così il derby ai suoi. Sembrava destinato a essere solo di passaggio, invece è tornato e sta lasciando il segno.

Ricci 6,5: Garantisce costante dinamismo sulla fascia sinistra. Dal suo mancino parte il cross vincente, telecomandato per la testa di Scavone.

Terranova 6,5: Se Frattali passa un pomeriggio quasi del tutto inoperoso è anche merito di questo centrale, che insieme a Di Cesare guida la linea con determinazione e sicurezza.

Maita 6,5: A centrocampo è quello che prova a dare maggiore dinamismo alla manovra, inserendosi con percussioni palla al piede. Peccato per il potenziale vantaggio sciupato nel finale del primo tempo.

I peggiori Today

Botta 5,5: L'argentino non riesce ad essere efficace come nelle precedenti sfide, rimanendo imbrigliato nel pressing avversario senza mai riuscire a trovare il corridoio giusto. Sostituito dopo circa un'ora di gioco.

Bari-Monopoli 1-0: pagelle e tabellino

BARI (4-3-1-2): Frattali 6; Pucino 6, Di Cesare 6 (65' Celiento 6), Terranova 6,5, Ricci 6,5; Maita 6, Scavone 7, D'Errico 6 (85'Mallamo sv), Botta 5,5 (62' Cheddira 6), Simeri 6 (62' Antenucci 6), Marras 6 (85' Gigliotti sv). A disp.: Polverino, Plitko, Citro, Mazzotta, Belli, Paponi. All. Mignani 6,5.

MONOPOLI (3-5-2): Loria 5,5; Mercadante 5,5, Arena 5,5 (85' Novella sv), Bizzotto 6; Viteritti 6, Vassallo 5,5, Piccinni 6,5 (86' Bussaglia sv), Hamlili 6 (69' Langella 6), Guiebre 6,5, D’Agostino 5,5 (69' Grandolfo 5,5), Starita 5 (83' Nocciolini sv). A disp.: Guido, Riggio, De Santis, Morrone, Romano, Tazzer, Nina. All. Colombo 6.

Arbitro: Longo di Paola

Assistenti: Fraggetta - Spina

IV: Moriconi

Marcatori: 79' Scavone (B)

Note - ammoniti Hamlili, Mercadante, Arena (M), Scavone, Celiento, Pucino (B). Recupero 3' pt, 5' st.