Bari-Monopoli, Colombo: "C'è la volontà di proseguire su questa strada. I biancorossi hanno un potenziale enorme"

L'allenatore della formazione biancoverde ha presentato la sfida dello stadio San Nicola di domenica 3 ottobre (ore 17:30) valevole per la settima giornata del campionato di Serie C, girone C

Esame di maturità per il Monopoli, che nella settima giornata del campionato di Serie C, girone C, affronterà il Bari capolista nell'attesissimo derby (allo stadio San Nicola, ore 17:30), Un testa a testa tra due squade distanti solo un punto in classifica: dopo il successo contro il Picerno nel turno infrasettimanale, i biancoverdi vogliono regalarsi una grande soddisfazione andando a vincere nella casa dei galletti, dove finora non hanno mai trovato i tre punti. Il tecnico Alberto Colombo ha presentato la gara di domenica 3 ottobre nella conferenza stampa di vigilia.

Sulla partita: "Siamo consapevoli che per noi è un momento importante, ma non deteterminante della stagione. Noi abbiamo poco da perdere, vogliamo continuare a fare bene. Il Bari sta migliorando di partita in partita, ha un potenziale enorme. C'è la volontà di proseguire su questa strada, c'è anche la capacità di capire quali sono i nostri obiettivi e rimanere coi piedi per terra".

Sulle condizioni dei singoli: "Abbiamo recuperato Piccinni, saranno out Baraye, Borrelli e Fornasier. Per il resto tutti sono a disposizione".

Sugli obiettivi della squadra: "Noi non vogliamo nasconderci, siamo realisti. Abbiamo tutta la volontà di fare meglio possibile e magari più avanti cambiare obiettivi se la classifica lo permetterà. Non ci tiriamo indietro e non vogliamo crearci degli alibi, non vogliamo generare illusioni ai tifosi, loro possonon sognare. Alla lunga le qualità vengono fuori, speriamo che lo sarà anche per noi più avanti per un altro tipo di traguardo. Non vorremmo che si volasse troppo in alto senza motivazione".