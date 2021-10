Bari-Monopoli, le probabili formazioni: Antenucci si riprende il posto da titolare

Le ultime notizie sui possibili schieramenti delle due squadre che scenderanno in campo al San Nicola nel 'Derby del Mare', valevole per la settima giornata del campionato di Serie C

Attesa quasi finita per Bari-Monopoli, derby d'alta classifica del Girone C di Serie C, in programma oggi pomeriggio alle 17:30 al San Nicola.

I biancorossi, al comando del raggruppamento centro-meridionale con 14 punti dopo la vittoria di Messina, ospitano i gabbiani che inseguono a un solo punto di distacco dopo aver sconfitto il Picerno al Veneziani. Per la squadra guidata da Michele Mignani si tratta di uno dei primi veri banchi di prova in questa stagione che dopo le difficoltà iniziali sembra essersi incanalata sui binari giusti.

La partita promette spettacolo: sono stati venduti oltre 7000 biglietti, di cui 760 del settore ospiti che è andato esaurito. Di fronte, inoltre, ci saranno due dei migliori attacchi del girone: 11 reti per i biancorossi, segnate con 8 giocatori, 10 per il Monopoli.

Come arriva il Bari

Per il derby contro i biancoverdi Michele Mignani dovrà fare a meno dello squalificato Bianco e degli infortunati Di Gennaro e Lollo. Rispetto alla formazione scesa in campo a Messina, dovrebbero esserci alcuni cambiamenti. Fra i pali ci sarà come sempre Frattali, mentre a destra dovrebbe tornare Belli per Pucino, almeno dall'inizio. In difesa, accanto a Terranova, non è da escludere Celiento per Di Cesare, mentre a sinistra potrebbe esserci il ritorno di Ricci. Non dovrebbe cambiar nulla a centrocampo con Maita ancora in regia affiancato da Scavone e D'Errico, così come sulla trequarti che sarà presidiata da Rubén Botta. In attacco, invece, si profila il ritorno dal 1' di Mirco Antenucci che sarà affiancato da uno tra Cheddira e Simeri, con il primo favorito per partire da titolare.

Come arriva il Monopoli

Tra i gabbiani di mister Alberto Colombo, mancheranno gli indisponibili Borelli, Baraye e Fornasier. Il tecnico dei biancoverdi dovrebbe disporre i suoi adottanto il 3-5-2 visto in questo primo scorcio di campionato. A difendere Loria tra i pali ci sarà il terzetto composto da Mercadante, Arena e Bizzotto. Sulle corsie esterne agiranno Novella e Guiebre, mentre in mezzo Bussaglia e Vassallo affiancheranno Piccinni nel ruolo di vertice basso. In attacco probabile l'impiego dell'ex Grandolfo, accanto a Starita, attuale capocannoniere del Girone C.

Bari-Monpoli: i precedenti

Tra galletti e gabbiani esistono quattro precedenti ufficiali. Nel testa a testa si contano una vittoria del Bari, ottenuta nella scorsa stagione durante la breve parentesi con Massimo Carrera in panchina (1-0 firmato da Cianci). Nei restanti incontri si contano tre pareggi, due al Veneziani (0-0 nel girone d'andata 2020-2021 e 2-2 nel girone di ritorno 2019-2020) e uno al San Nicola (1-1, andata della stagione 2019-2020).

Bari-Monopoli, le probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Frattali; Belli, Terranova, Celiento, Ricci; Scavone, Maita, D'Errico; Botta; Antenucci, Cheddira. All. Mignani

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Mercadante, Arena, Bizzotto; Novella, Bussaglia, Piccinni, Vassallo, Guiebre; Grandolfo, Starita. All. Colombo

Arbitro: Longo di Paola

Assistenti: Fraggetta - Spina

IV: Moriconi

Diretta TV/Streaming: Sky Sport 253 - Eleven Sports