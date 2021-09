Bari-Monterosi 4-0, le pagelle: Prova da leader per Di Cesare, Cheddira mostra la sua qualità

I giudizi sulla prova dei galletti che hanno centrato la prima vittoria della stagione. Sui primi tre punti in campionato c'è la firma del capitano, decisivo per mettere in discesa la partita. Bene anche l'attaccante arrivato dal Parma

Vittoria agevole per il Bari nel secondo turno di campionato: archiviato il pari esterno col Potenza al debutto, la squadra di Mignani si è subito rimessa in carreggiata, battendo 4-0 il neopromosso Monterosi al San Nicola.

Al di là del risultato, persino troppo severo per il club laziale, la sfida di ieri era importante per tanti altri motivi, in primis per vedere a che punto fosse la crescita fisica dei calciatori presenti in rosa da più tempo, e poi per vedere all'opera alcuni dei volti nuovi, arrivati negli ultimi giorni di mercato per dare più alternative a Mignani.

Nel complesso la prova dei biancorossi è stata buona ma la cosa più importante, è che in attesa che gli automatismi vengano rodati, la squadra abbia ottenuto una vittoria importantissima per la testa e che si rifletterà anche sulla scioltezza delle gambe. Fino al gol di Di Cesare, infatti, al Bari era mancata un po' di convinzione, ma dopo aver sbloccato il risultato la partita si è messa in discesa, come se i galletti avessero preso consapevolezza della propria forza.

I migliori Today

Cheddira 7: Gol a parte è apparso il più brillante a livello di condizione fisica tra i galletti. C'è tanta curiosità di vederlo ancora all'opera, poiché è un attaccante con caratteristiche diverse da tutti quelli passati a Bari negli ultimi anni.

Di Cesare 7: Il capitano inizialmente soffre, rimedia anche un giallo, ma è sempre lì a comandare la difesa e a fare da da muro. E si fa trovare al posto giusto, nel momento giusto, quando con un piattone a volo insacca la rete dell'1-0 spianando la strada ai suoi.

D'Errico 6,5: Quando porta la palla al piede sfoggia una calma invidiabile e sa sempre cosa fare. Inventa per i compagni e diventa anche protagonista andando a conquistare il calcio di rigore per il momentaneo 3-0. Innesto importantissimo in mezzo al campo.

Belli 6,5: Dei due terzini è quello che ha offerto la prova migliore. Spinge, si sovrappone e cerca spesso il cross. Può essere molto utile, anche se dovrà guardarsi dalla concorrenza di Pucino.

I peggiori Today

Bianco 6: Forse è una questione di condizione fisica, ma dei tre a centrocampo è apparso quello in maggiore difficoltà

Mazzotta 6: A differenza del collega sulla fascia opposta fa un po' più fatica ad accompagnare l'azione offensiva.

Bari-Monterosi 4-0: il tabellino

BARI (4-3-1-2): Frattali 6; Belli 6,5, Terranova 6, Di Cesare 7 (67' Celiento 6), Mazzotta 6; Maita 6, Bianco 6 (73' Di Gennaro 6), D’Errico 6,5 (81' Scavone sv), Botta 6 (81' Simeri 6,5), Cheddira 7, Antenucci 6 (73' Marras sv). A disp.: Polverino, Gigliotti, Lollo, Di Gennaro, Pucino, Ricci, Paponi, Mallamo. All. Mignani 6

MONTEROSI (3-5-2): Marcianò 6; Piroli 5 (68' Tartaglia sv), Mbende 5, Rocchi 6; Adamo 6 (80' Luciani sv), Franchini 5,5 (80' Di Paolantonio sv), Buono 5,5, Parlati 5,5 (55' Buglio 5,5), Tonetto 5; Costantino 6, Caon 5 (68' Verde sv). A disp.: Borghetto, Cancellieri, Borri, Polito, Ferri Miarini, , Nasini, Sdaigui. All. D'Antoni 5,5.

Arbitro: Galipò di Firenze

Assistenti: Poma - Trischitta

IV: Cascone

Marcatori: 42' Di Cesare (B), 53' Cheddira (B), 57' rig. Antenucci (B) 83' rig. Simeri (B)

Note - ammoniti Buono, Tonetto, Mbende, Piroli (M), Bianco, Di Cesare (B). Recupero: 1' p.t., 3' s.t.

Spettatori: 3878