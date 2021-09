La sportività del Monterosi: "Non conta solo il risultato. Bari, grazie per l'ospitalità"

Il bel gesto del club laziale, sconfitto 4-0 al San Nicola: "Che si vinca o si perda, il calcio ti insegna sempre qualcosa, nel campo e per la vita. Quindi grazie per l'ospitalità SSC Bari e in bocca al lupo"

Bella pagina di sportività dopo Bari-Monterosi, match della seconda giornata di Serie C del Girone C, vinto 4-0 dai galletti.

Nonostante la pesante sconfitta incassata al San Nicola, nelle scorse ore il club laziale ha espresso la propria gratitudine nei confronti dei biancorossi per l'accoglienza ricevuta con un post su Instagram: "Non dimentichiamolo mai: il calcio è uno sport, ma è anche il gioco più bello al mondo. Che si vinca o si perda, il calcio ti insegna sempre qualcosa, nel campo e per la vita. Quindi grazie per l'ospitalità SSC Bari e in bocca al lupo".