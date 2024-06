Bari, giornata di annunci: dopo Magalini, ufficiale il nuovo tecnico Moreno Longo

Il nuovo Bari inizia a prendere forma. Dopo l'annuncio del nuovo ds Giuseppe Magalini, il club biancorosso ha ufficializzato anche il nuovo allenatore Moreno Longo. Il 48enne torinese ha firmato un biennale con prolungamento in caso di promozione.

"SSC Bari - si legge nella nota ufficiale del club - dà il benvenuto a Moreno Longo nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra biancorossa; per il tecnico piemontese accordo fino al giugno 2026 con prolungamento automatico per una ulteriore stagione sportiva in caso di promozione.

Nato a Torino nel febbraio del '76 da famiglia di origini pugliesi, vive la sua carriera da calciatore indossando le maglie di Torino, Lucchese, Chievo Verona, Cagliari, Teramo, Pro Vercelli e Alessandria. Dopo aver lasciato il calcio giocato nel 2006, comincia a fare esperienza come tecnico sulle panchine di squadre giovanili piemontesi prima di approdare al Torino, prima con gli Allievi Nazionali, quindi, dal '12 al '16, con la Primavera granata che conduce a quattro Final Eight, conquistando uno Scudetto di categoria nella stagione '14-'15 e una Supercoppa nel '15-'16.

La Pro Vercelli decide di affidargli la guida tecnica della Prima Squadra per la stagione 2016-'17 e i piemontesi centrano una comoda salvezza in B. E' allora il Frosinone a puntare su di lui e la scelta si rivela illuminata con i ciociari che conquistano la promozione in Serie A battendo il Palermo nella finale playoff '17-'18. Dopo aver condotto il Torino alla salvezza in massima serie nel '19-'20, viene chiamato sulla panchina dell'Alessandria nel gennaio '21: con i 'grigi' conquisterà la promozione in Serie B battendo il Padova nella finale playoff. Nel '22-'23 subentra alla guida del Como che porterà dal penultimo posto in classifica alla soglia della zona playoff.

Insieme al tecnico piemontese arrivano in biancorosso Dario Migliaccio (all. in seconda), Paolo Nava (prep. atletico) e Luca Ceccarelli (coll. tecnico).

A mister Longo ed ai suoi collaboratori un caloroso benvenuto nella famiglia SSC Bari".

Magalini e Longo, i due pilastri su cui rifondare il Bari, verranno presentati in conferenza stampa nei prossii giorni (molto probabilmente venerdì). In quell'occasione presumibilmente verranno comunicate anche date e sede del ritiro, che dovrebbe essere ancora a Roccaraso. Dopo un altro lungo silenzio, questa volta seguito alla salvezza conquistata ai play-out con la Ternana al termine di una stagione da dimenticare, la proprietà biancorossa pare essersi rimessa in moto con due annunci ambiziosi che sanno di voglia di riscatto. In città, però, è sempre più alta l'attesa per conoscere i programmi societari a breve e medio termine e i tifosi chiedono a gran voce di ascoltarli direttamente dal presidente Luigi De Laurentiis.