Multiproprietà Bari-Napoli: respinto il ricorso della famiglia De Laurentiis

La famiglia De Laurentiis incassa un altro "no" sul fronte multiproprietà. Dopo l'udienza di questa mattina, la Corte Federale d'Appello ha infatti respinto il ricorso presentato dai presidenti di Napoli e Bari relativamente alla richiesta di modifica dell’articolo delle NOIF sulle partecipazioni societarie.

Questa la nota pubblicata sul sito della Figc: "La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite presieduta da Mario Luigi Torsello ha respinto il ricorso presentato da Aurelio e Luigi De Laurentiis avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, che lo scorso 4 maggio aveva rigettato il ricorso dei presidenti di Napoli e Bari avente ad oggetto l’impugnazione della delibera pubblicata sul C.U. n.88/A del 1° ottobre 2021 relativamente alla modifica dell’art. 16 bis NOIF.

L’art. 16 bis NOIF vieta le partecipazioni in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente e affine entro il quarto grado, obbligando i soggetti che si trovano in questa condizione a porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza della Stagione Sportiva 2024/2025".

Almeno per il momento, non cambiano le carte in tavola: stando così le cose, ai De Laurentiis rimangono ancora due stagioni per vendere una delle due società. Quel che è certo, però, è che la battaglia dei proprietari della Filmauro non si fermerà a questo ricorso. È molto probabile che il legale della famiglia De Laurentiis, Mattia Grassani, intenda ricorrere al terzo grado della giustizia sportiva, ossia il Collegio di Garanzia del Coni, organo slegato dalla Figc, con l'esposto che andrà depositato entro 30 giorni. Qualora anche con il Collegio di Garanzia non dovesse andar bene, la strada sarà quella della giustizia ordinaria, passando per Tar, Consiglio di Stato e in ultima analisi Corte europea.