Bari, incubo covid finito: tamponi negativi per tutti i calciatori biancorossi

Rientra l'emergenza covid in casa Bari. La società biancorossa, che per la seconda volta in stagione era finita nella morsa del virus con diversi casi di positività tra calciatori e membri dello staff, ha comunicato la negativizzazione di tutti i componenti del gruppo squadra dopo l'ultimo giro di tamponi. Ciò significa che i galletti entro poco potranno tornare a lavorare in gruppo per preparare il ritorno in campo previsto per il 23 gennaio, in casa contro il Catania.

"SSC Bari - si legge nel comunicato ufficiale - rende noto che il nuovo ciclo di tamponi a cui è stato sottoposto il gruppo squadra ha dato esito negativo per tutti i tesserati.

Confermata la completa negativizzazione anche degli ultimi calciatori ancora in isolamento domiciliare che potranno così riaggregarsi ai compagni appena espletate le procedure previste dal protocollo sanitario.

Nei giorni scorsi i componenti del gruppo squadra in possesso dei requisiti idonei hanno completato il ciclo vaccinale previsto".