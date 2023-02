Bari, le due nuove maglie in edizione limitata celebrano l'iconico "trenino"

Il Bari è pronto a sfoggiare due nuove divise in edizione limitata realizzate in collaborazione con Kappa e LC23, brand del designer pugliese Leonardo Colacicco.

Dopo la casacca biancorossa a strisce verticali che lo scorso anno spopolò tra i tifosi (creando anche qualche malumore tra coloro che non riuscirono ad accaparrarsela), è in arrivo un nuovo special pack prodotto in tiratura limitata. Questa volta la collezione è composta da due Kit gara, un Kit allenamento e una t-shirt di rappresentanza che vestiranno i biancorossi in occasione delle sfide casalinghe contro il Cagliari (sabato 18 febbraio) e Venezia (mercoledì 1 marzo).

"In questo nuovo progetto - spiega il designer Leonardo Colacicco - sono partito dai bambini, perché il calcio nasce da loro, dalla loro incondizionata e istintiva passione, dalla loro instancabile energia, dalla loro naturale propensione a dare dei calci a un pallone, in qualsiasi luogo e in qualsiasi condizione, indossando la maglia dei propri idoli". Il concetto principale alla base dei Kit è la celebrazione dell'iconico trenino, esultanza diventata famosa durante la partita Inter-Bari della stagione 1994/95, in cui i biancorossi espugnarono San Siro con il risultato di 2- con i gol di Miguel Angel Guerrero e Sandro Cobra Tovalieri, recentemente riproposta da Di Cesare e compagni nella stagione scorsa, durante la partita Bari-Avellino.

La data di lancio è venerdì 17 Febbraio alle 10.00. La collezione sarà acquistabile attraverso i canali di vendita ufficiali del Bari (SSC Bari Official Store Cavour corso Cavour 173, Bari, SSC Bari Official Store Stadium, stadio San Nicola, porta 1, e store.sscalciobari.it), da Spazio LC23 (via Roma 20, Gioia del Colle) e sugli e-commerce di LC23.IT e kappa.com.