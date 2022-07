Bari, oggi la ripresa degli allenamenti: presenti anche Bellomo e Folorunsho

Concluso il ritiro estivo di Roccaraso e archiviata l'amichevole persa sul campo del Frosinone, il Bari ha fatto ritorno in città ed è pronto a riprendere la preparazione in vista del primo impegno ufficiale della nuova stagione, domenica 31 luglio alle 21:00 contro il Padova per il turno preliminare di Coppa Italia 2022-2023.

La gara contro i patavini verrà disputata presso lo stadio Arechi di Salerno, in virtù della temporanea indisponibilità del San Nicola, che sarà comunque pronto per la seconda giornata di campionato, contro il Palermo (mentre alla prima, i galletti faranno visita al Parma).

La ripresa degli allenamenti è fissata per oggi pomeriggio alle 17:30 all'Antistadio. Agli ordini di Michele Mignani, sebbene ancora non siano arrivate le ufficialità, ci saranno anche Nicola Bellomo e Michael Folorunsho, due calciatori che in passato hanno già vestito la maglia biancorossa. Il primo, cresciuto nel vivaio dei galletti, con cui ha anche debuttato tra i professionisti racimolando 71 presenze e 10 reti in tre diverse parentesi, proviene dalla Reggina, squadra nella quale ha trascorso gli ultimi 4 campionati e a cui è andato a titolo definitivo Lorenzo Lollo.

Il secondo, invece, calciatore di proprietà del Napoli, è stato a Bari nella prima stagione in Serie C (2019-2020), quando la squadra raggiunse la finale playoff persa con la Reggiana, il suo campionato però fu ampiamente condizionato da un grave infortunio al ginocchio, ormai ampiamente alle spalle. Con questi due innesti che vanno a integrare il reparto di centrocampo, crescono le soluzioni tattiche a disposizione del tecnico: Bellomo, infatti, può essere impiegato da trequartista, da mezz'ala o da esterno, mentre Folorunsho è un centrocampista con caratteristiche diverse dagli altri interpreti della mediana, dotato di grande forza fisica gran tiro dalla distanza.

All'Antistadio dovrebbe anche Damir Ceter, attaccante colombiano che era già presente a Roccaraso, e che dovrà sostenere un percorso di riatletizzazione. Non ci sarà, invece, il bomber del ritiro Matteo Ahmetaj: il giovane attaccante è stato ceduto in prestito al Monopoli che sarà con grande probabilità anche la destinazione di Simone Simeri.