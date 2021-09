Bari-Paganese 1-1, le pagelle: Botta croce e delizia, Antenucci altro errore dal dischetto

Dopo tre vittorie di fila il Bari ha impattato in casa contro la Paganese. L'1-1 del San Nicola, che prolunga l'imbattibilità dei galletti, ancora al primo posto del Girone C di Serie C, è stato figlio di una partita cambiata improvvisamente nel finale del primo tempo.

Passati in vantaggio dgrazie al gol di Botta nelle fasi iniziali, i biancorossi infatti, nei minuti di recupero della prima frazione, sono rimasti in 10 per l'espulsione di Bianco e hanno sbagliato un rigore con Antenucci (al terzo errore dal dischetto da quando è a Bari, dopo i due errori decisivi della scorsa stagione con Vibonese e Turris).

L'uomo in meno per un intero tempo ha giocato a favore degli avversari che a poco più di un quarto dal termine hanno realizzato il gol del pareggio. A fine partita, ad ogni modo, Mignani si è detto soddisfatto dei suoi in particolare di come la squadra abbia tenuto in inferiorità numerica. Ciò che non è stato apprezzato, e che è stato un po' una costante in queste prime cinque giornate di campionato, è la poca freddezza sotto porta in rapporto al numero di occasioni create.

I migliori Today

Frattali 6,5: Poco sollecitato nel primo tempo, diventa determinante con un paio di interventi nella ripresa, uno in particolare sulla rovesciata di Castaldo seguita alla traversa colpita da Tissone.

Botta 6,5: Trova il primo gol in biancorosso con un destro pur non irresistibile che Baiocco non riesce a trattenere. Fa tanto movimento, tuttavia, a volte indugia troppo con il pallone tra i piedi rallentando lo sviluppo dell'azione.

Ricci 6,5: Molti gli spunti sulla fascia mancina del terzino arrivato dal Parma. In un'occasione riesce persino ad andar via al diretto avversario, entrando in area e calciando, senza però riuscire a imprimere forza al pallone.

I peggiori Today

Bianco 4,5: Entrato in sostituzione dell'infortunato Di Gennaro, resta in campo mezz'ora prima di rimediare un rosso diretto per una presunta sbracciata su Cretella.

Antenucci 5,5: Non si vede moltissimo dalle parti di Baiocco. Quando ha l'occasione di lasciare il segno, calciando il rigore del possibile raddoppio ma per la terza volta da quando veste biancorosso, si lascia ipnotizzare dagli 11 metri, incorrendo in un errore determinante per il risultato.

Bari-Paganese 1-1: pagelle e tabellino

BARI (4-3-1-2): Frattali 6,5; Belli 6 (77' Pucino sv), Di Cesare 6, Terranova 6, Ricci 6,5; Maita 6, Di Gennaro sv (15' Bianco 4,5), D'Errico 6; Botta 6 (46' Mallamo 6); Antenucci 5,5 (46' Cheddira 5,5), Simeri 6 (89' Celiento sv). A disp.: Polverino, Gigliotti, Citro, Mazzotta, Scavone, Marras, Paponi. All. Mignani 6.

PAGANESE (3-5-2): Baiocco 7; Scanagatta 6, Murolo 5,5 (46' Sbampato 6), Schiavi 6; Manarelli 6 (44' Sussi 6), Zanini 5,5 (65' Zito 5,5) Tissone 6 (65' Vitiello 6), Cretella 6, Iannone 5,5 (46' Piovaccari 6,5); Castaldo 5,5, Firenze 6,5. A disp.: Pellecchia, Caruso, Volpicelli, Perlingieri, Schiavino, Guadagni, Del Regno. All. Grassadonia 6.

Arbitro: Petrella di Viterbo

Assistenti: Cortese - Micalizzi

IV: Lovere

Marcatori: 2' Botta (B), 76' Firenze (P)

Note - ammoniti Castaldo, Murolo, Vitiello, Zito, Pellecchia (non dal campo) (P), Frattali, Ricci, D'Errico (B). Espulso: Bianco (B) per condotta violenta. Baiocco (P) para un rigore ad Antenucci (B) al 45'+5. Recupero: 4' p.t., 4' s.t.