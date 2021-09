Bari-Paganese, le probabili formazioni: possibile chance dall'inizio per Di Gennaro

Le ultime novità riguardanti i possibili schieramenti con cui biancorossi e azzurrostellati scenderanno in campo al San Nicola alle 14:30 nel match del Girone C, valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C

Il Bari torna a giocare tra le mura amiche del San Nicola per la quinta giornata del campionato di Serie C. Nel secondo impegno casalingo del proprio torneo, dopo la netta affermazione con il Monterosi, i biancorossi dovranno vedersela con la Paganese.

Reduce da tre vittorie in serie che l'hanno lanciata a quota 10 al primo posto (seppur condiviso con il Monopoli in termini di punti), la squadra di Mignani cercherà ulteriore continuità di risultati al cospetto di una formazione in salute, proveniente dai bei successi con Catania e Taranto (entrambi ottenuti in casa), coincisi con il cambio di allenatore dopo la seconda giornata, con Grassadonia che ha preso il posto di Di Napoli. Fischio d'inizio fissato per le 14:30, dirige il signor Petrella della sezione di Viterbo.

Precedenti Bari-Paganese

Tra le due squadre esistono in totale otto precedenti, in cui si contano cinque vittorie del Bari (di cui tre in casa), un pareggio (in Coppa Italia di Serie C) e soltanto due successi della Paganese (entrambi tra le mura amiche). Negli ultimi due incroci, risalenti alla scorsa stagione, il Bari si impose 0-1 a Pagani, e 2-0 al San Nicola.

Come arriva il Bari

Tra i galletti non convocato Lollo a causa di un fastidio alla caviglia, mentre va segnalato il ritorno tra i convocati per Citro, di nuovo arruolabile dopo il grave infortunio al crociato patito lo scorso febbraio contro la Viterbese. Nel 4-3-1-2 di mister Mignani, a protezione di Frattali dovrebbe agire la linea difensiva composta da Belli, Terranova, Di Cesare e Ricci. A centrocampo dovrebbe esserci il ritorno di D'Errico insieme a Maita, mentre Bianco potrebbe cedere il posto per la prima partenza da titolare di Di Gennaro, tenuto finora in naftalina in attesa di raggiungere una condizione fisica al livello dei compagni. Come al solito, toccherà all'argentino Rubén Botta a muoversi alle spalle dei due attaccanti. In avanti la certezza sembra essere costituita dall'impiego di Antenucci mentre i dubbi riguardano chi farà coppia con il numero 7: il tecnico biancorosso, infatti, ha finora puntato su Cheddira, ma non è da escludere che dopo le recenti prestazioni possa decidere di lanciare dall'inizio Simeri, ricomponendo un tandem partnership che nel primo anno di Serie C si rivelò prolifico.

Come arriva la Paganese

Per la trasferta del San Nicola, Grassadonia dovrà rinunciare agli indisponibili Diop e Nader. Il tecnico degli azzurrostellati dovrebbe riproporre il 4-3-3 visto nella vittoria interna contro il Taranto, ma non è da escludere possa fare ricorso anche a un più accorto 3-5-2, modulo che ha spesso utilizzato in carriera. In porta ci sarà Baiocco, mentre la difesa sarà probabilmente composta da Scanagatta, Schiavi, Murolo e Manarelli. In mediana è probabile l'impiego di Zanini e Cretella come mezz'ali, mentre Tissone dovrebbe agire come vertice basso. In attacco, con Castaldo e Firenze dovrebbe partire il giovane Guadagni, vista l'assenza di Diop. Per Piovaccari probabile ingresso a gara in corso.

Bari-Paganese, le probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Frattali; Belli, Terranova, Di Cesare, Ricci; Maita, Di Gennaro, D'Errico; Botta; Cheddira, Antenucci. All. Mignani

PAGANESE (4-3-3): Baiocco; Scanagatta, Schiavi, Murolo, Manarelli; Zanini, Tissone, Cretella; Guadagni, Castaldo, Firenze. All. Grassadonia

Arbitro: Petrella di Viterbo

Assistenti: Cortese - Micalizzi

IV: Lovere

Diretta tv/streaming: Eleven Sports