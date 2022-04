Bari-Palermo, le pagelle: Botta fuori condizione, Antenucci e Citro ci provano

Serie C Girone C

Al San Nicola, dov'è andata in scena la festa per il ritorno tra i cadetti del Bari si è giocata una partita che aveva poca importanza per i biancorossi e tanta per il Palermo.

I rosanero volevano chiudere al terzo posto e ci sono riusciti offrendo una prestazione determinata sul campo dei campioni del Girone C, battuti 0-2. Il risultato, come detto in precedenza, non era importante per il Bari, inebriato dal profumo di festa, ora però la squadra di Mignani dovrà ritrovare la concentrazione in vista della Supercoppa di C contro Modena e Südtirol, le vincitrici degli altri due gironi

I migliori Today

Antenucci 6,5: Non segna ma è uno dei più pericolosi dei biancorossi, trova soltanto un ottimo Massolo a negargli la gioia del gol.

Frattali 6: Incolpevole sulle due reti rosanero, aveva anche intuito la traiettoria del rigore di Brunori riuscendo a deviarlo ma il tiro era troppo forte.

Maiello 6: In una mediana priva del dinamismo di Maita, non rinuncia a lottare e mettere ordine.

Scavone 6: Nel primo tempo è il più pericoloso del Bari con due occasioni non sfruttate, di testa e di sinistro.

Citro 6: Il suo ingresso accende una piccola scintilla tra i biancorossi, anche lui però trova l'opposizione del potiere rosanero.

I peggiori Today

Botta 5: Nel primo tempo non si vede quasi mai, nella ripresa prova ad accendersi senza fortuna e viene sostituito.

Galano 5,5: Inserito per produrre una scossa al posto dello stesso Botta, non riesce a far meglio del compagno.

Cheddira 5: Insolitamente poco pericoloso, ma non viene azionato quasi mai dai compagni di squadra.

D'Errico 5,5: Mignani lo manda in campo per aumentare il peso offensivo, lui però involontariamente causa il rigore dello 0-2 con un tocco di braccio.

Bari-Palermo 0-2: il tabellino

BARI (4-3-1-2): Frattali 6; Belli 5,5, Di Cesare 6, Terranova 6, Mazzotta 6; Mallamo 6 (85' Bianco sv), Maiello 6 (74' Gigliotti 6), Scavone 6 (46' D'Errico 5,5); Botta 5 (61' Galano 5,5); Antenucci 6,5, Cheddira 5 (46' Citro 6). A disp.: Polverino, Plitko, Celiento, Simeri, Misuraca, Ricci, Paponi. All. Mignani 6.

PALERMO (4-2-3-1): Massolo 6,5; Accardi 6,5, Lancini 6,5, Marconi 6 (72' Perrotta sv), Crivello 6,5; De Rose 6,5, Dall'Oglio 6,5 (61' Damiani 6); Valente 6 (61' Silipo 6), Fella 6, Floriano 7 (80' Odjer sv), Brunori 6,5 (61' Soleri 6). A disp.: Pelagotti, Grotta, Buttaro, Doda. All. Baldini 6,5.

Arbitro: Luciani di Roma 1

Assistenti: Terenzio - Ciancaglini

IV: Bozzetto

Marcatori: 25' Floriano (P), 58' rig. Brunori (P)

Note - ammoniti: Di Cesare, Scavone, Terranova, Botta (B), Crivello, Dall'Oglio, De Rose (P) Recupero: 1' pt, 6' st. Spettatori: 25.872 (430 abbonati, 225 tifosi ospiti)