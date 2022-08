Bari-Palermo, le pagelle: Cheddira è un falco, Caprile c'è. Terranova soffre

Un altro pareggio per il Bari nell'anticipo del secondo turno di Serie B contro il Palermo: 1-1 al San Nicola con gol di Valente e Cheddira.

Luci e ombre per la squadra di Mignani, che davanti agli oltre 35mila spettatori accorsi al San Nicola, è scesa in campo con un buon piglio ma ha nuovamente palesato qualche sofferenza a livello difensivo, in particolar modo sulle corsie esterne. I biancorossi, inoltre, sono finiti ancora una volta in svantaggio in questo avvio di stagione.

Ad ogni modo al Bari va riconosciuto di aver giocato con grande intensità sia prima, sia dopo la rete ospite, e proprio grazie a questo atteggiamento e al carattere mostrato nelle precedenti uscite, si è riusciti ad evitare la sconfitta. Con gli ultimi ritocchi all'organico i galletti potranno certamente dire la loro in questo campionato di Serie B.

I migliori Today

Cheddira 7: Nel primo tempo crea le migliori occasioni per il Bari, prima con un tiro respinto da Pigliacelli, poi con un lob che termina alto di un soffio. Si conferma il Re Mida del Bari in questo avvio di stagione realizzando la rete del pareggio avventandosi come un falco sull'assist al bacio di Antenucci. Nel finale, grazie alla sua rapidità fa espellere Marconi.

Caprile 6,5: Quarta partita da titolare per il portierino biancorosso. In avvio è provvidenziale sul tentativo da distanza ravvicinata di Elia, non può nulla, invece, suldestro chirurgico di Valente.

Antenucci 6,5: In avvio di gara, dopo soli 5', fallisce un'occasione relativamente semplice per un bomber del suo calibro arrivando con un pizzico di ritardo sull'invito di Folorunsho. Si fa perdonare nella ripresa offrendo a Cheddira il passaggio che vale il pari.

Mignani 6,5: I suoi passano ancora una volta in svantaggio e di questo non può essere contento, ma la squadra ha carattere e anche in questa occasione è riuscita a cavarsela. Merito anche del segnale dato dal mister con i cambi offensivi e il passaggio al 4-2-4 nel tentativo di riequilibrare il risultato.

I peggiori Today

Terranova 5,5: Come era già avvenuto a Parma, palesa grandi difficoltà contro avversari più rapidi e potenti fisicamente (letteralmente sverniciato da Broh su un'azione per fortuna non sfruttata da Floriano).

Ricci 5,5: Il Bari soffre difensivamente in particolare dalla sua corsia e anche in fase di accompagnamento non brilla, con traversoni spesso respinti o direttamente tra le braccia di Pigliacelli.

Galano 5,5: In campo per mezz'ora, fatica a combinare qualcosa di buono. Si affanna, si propone, ma gli manca il guizzo.

Bari-Palermo: pagelle e tabellino

BARI (4-3-1-2): Caprile 6,5; Pucino 6,5, Terranova 5,5 (55' Vicari 6), Di Cesare 6, Ricci 5,5; Maita 6 (66' Mallamo 6), Maiello 6, Folorunsho 6 (66' Galano 5,5); Botta 6 (66' Cangiano 6,5); Antenucci 6,5 (90' Ceter), Cheddira 7. A disp.: Frattali, D’Errico, Gigliotti, Bosisio, Bellomo, Benedetti, Dorval. All. Mignani 6,5.

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli 6,5; Buttaro 6, Nedelcearu 6, Marconi 5, Crivello 6; Damiani 6,5, Broh 7; Elia, Floriano 7 (80' Stoppa sv), Valente 6,5 (65' Pierozzi 6); Brunori 6. A disp.: Grotta, Massolo, Somma, Silipo, Fella, Doda, Peretti, Lancini. All. Corini 6,5.

Arbitro: Camplone di Pescara

Assistenti: Vivenzi – Ranghetti

IV: Galipò

VAR: Chiffi

AVAR: Rocca

Marcatori: 38' Valente (P), 70' Cheddira (B)

Note - ammoniti: Buttaro, Valente (P), Maita (B). Espulso Marconi (P) al Recupero: 3' pt, 6' st. Gioco fermo per cooling break al 25' e al 71'.