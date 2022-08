Bari-Palermo 1-1: Cheddira risponde a Valente, ancora un pari per i galletti

Ancora un pareggio per il Bari: dopo il pari all'esordio a Parma, 1-1 in casa nell'anticipo del secondo turno di Serie B contro il Palermo.

Davanti ad oltre 35mila tifosi, record assoluto della gestione De Laurentiis, la squadra di Mignani è stata colpita nelle fasi finali del primo tempo da una rete di Valente ma nella ripresa ha trovato il gol del pari a una ventina di minuti dal termine con Cheddira, il vero uomo in più dei biancorossi in questo avvio di stagione.

In attesa che la squadra venga completata dal mercato, al tecnico biancorosso nonostante la classifica veda la sua squadra a soli due punti, resta la conferma del carattere dei suoi, capaci ancora una volta di recuperare da una situazione di svantaggio. Nel prossimo turno, i galletti faranno visita al Perugia nel match in programma domenica 28 agosto alle 20:45.

Bari-Palermo: la cronaca

Bari intraprendente nelle prime fasi del match, il primo tiro importante però è del rosanero Elia al 7', Caprile si oppone e devia la sfera in corner. Pericolosissimo il Palermo al quarto d'ora di gioco: Broh va via a Terranova e appoggia per Floriano, l'ex della sfida manca clamorosamente l'appuntamento col pallone sciupando un'ottima occasione. Al 19' Folorunsho ci prova con un destro dalla distanza, la sua conclusione però sfila alla sinistra del portiere ospite. Poco prima era stato ammonito Buttaro per gli ospiti, conto pareggiato dal giallo a Maita . Cheddira ci prova al 35' con un'azione caparbia che lo porta ad aggirare Nedelcearu e a calciare salvo trovare l'opposizione di Pigliacelli. A trovare il vantaggio però è la formazione ospite al 38': azione di contropiede travolgente orchestrata da Floriano conclusa con un piattone destro vincente da Valente. Inizialmente il direttore di gara non convalida per offside ma dopo essersi consultato con il VAR, dichiara buono il gol del trequartista dei siciliani. Al 43' grande chance per il pari dei galletti, ancora con Cheddira autore di una conclusione a pallonetto alta di pochissimo sopra la traversa. Continua anche nei minuti di recupero la pressione della squadra di Corini, pericolosissima con un tiro di Brunori salvato in corner da Pucino, e Caprile poi si oppone in qualche modo mantenendo il risultato sullo 0-1 fino al rientro negli spogliatoi.

La ripresa inizia con gli stessi 22 del primo tempo. Il Bari ha subito una grande opportunità con Maita, bravo a incunearsi in area dopo un dribbling e a ritagliarsi lo spazio per il tiro, ma Pigliacelli si oppone provvidenzialmente in corner. Circa una decina di minuti più tardi è Antenucci a provarci con un destro a giro dal limite che termina sul fondo. Al 55' primo cambio per Mignani con Terranova sostituito da Vicari. Una mossa seguita da una tripla sostituzione dieci minuti più tardi: dentro Cangiano, Galano e Mallamo per Botta, Folorunsho e Maita, con il passaggio a uno spregiudicato 4-2-4, nel tentativo di raddrizzare il risultato. Una mossa che dà i suoi frutti pochi minuti più tardi, precisamente al 70': la firma è ancora di Cheddira, servito con caparbietà da Antenucci. Gol del pari convalidato nonostante le proteste dei calciatori del Palermo che chiedevano un fallo su Damiani. Rosso diretto al minuto 87 per Marconi del Palermo: necessario ancora una volta l'ausilio del VAR per confermare la decisione. Per l'assalto finale nei 6' di recupero della ripresa anche il colombiano Ceter, dentro al posto di Antenucci. Nonostante l'uomo in meno il Palermo riesce a difendersi e il match termina in parità.

Bari-Palermo 1-1: il tabellino

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Terranova (55' Vicari), Di Cesare, Ricci; Maita (66' Mallamo), Maiello, Folorunsho (66' Galano); Botta (66' Cangiano); Antenucci (90' Ceter), Cheddira. A disp.: Frattali, D’Errico, Gigliotti, Bosisio, Bellomo, Benedetti, Dorval. All. Mignani

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Crivello; Damiani, Broh; Elia, Floriano (80' Stoppa), Valente (65' Pierozzi); Brunori. A disp.: Grotta, Massolo, Somma, Silipo, Fella, Doda, Peretti, Lancini. All. Corini

Arbitro: Camplone di Pescara

Assistenti: Vivenzi – Ranghetti

IV: Galipò

VAR: Chiffi

AVAR: Rocca

Marcatori: 38' Valente (P), 70' Cheddira (B)

Note - ammoniti: Buttaro, Valente (P), Maita (B). Espulso Marconi (P) al Recupero: 3' pt, 6' st. Gioco fermo per cooling break al 25' e al 71'.