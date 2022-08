Bari-Palermo, previsti oltre 20mila spettatori. Ok alla trasferta per i rosanero

Si prevede una grande cornice di pubblico per assistere a Bari-Palermo, anticipo serale che aprirà il secondo turno di Serie B 2022-2023. Per la gara contro i rosanero in programma venerdì 19 agosto alle 20:45 al San Nicola sono infatti attesi oltre 20mila tifosi.

Sarà la prima uscita stagionale della squadra allenata da Michele Mignani nello stadio di casa, che per l'occasione si presenterà fortemente rinnovato sugli spalti (tra seggiolini biancorossi e corpi luminosi con cui dar vita a splendidi giochi di luce) e sul campo (interamente rifatto, come non era mai avvenuto dalla costruzione dell'impianto). L'esordio stagionale tra le mura amiche dei galletti (in Coppa Italia contro il Padova) era infatti avvenuto all'Arechi di Salerno per la temporanea indisponibilità del San Nicola. In campionato, invece, il Bari ha iniziato al Tardini contro il Parma, esordendo con un pareggio.

A gremire gli spalti dell'Astronave ci saranno anche i sostenitori palermitani: è arrivato il parere positivo da parte del GOS che ha autorizzato la trasferta da parte dei tifosi siciliani (poco più di un centinaio i biglietti venduti).

Bari, il mercato in evoluzione: preso Zuzek

In attesa degli innesti in attacco e a centrocampo pre completare definitivamente la rosa e di trovare una destinazione a tutti gli esuberi, il direttore sportivo dei biancorossi Ciro Polito - secondo quanto riportato da Sky Sport - avrebbe chiuso con gli sloveni del Koper per il 25enne difensore centrale Zan Zuzek, profilo in grado di agire anche da mediano.