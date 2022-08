Bari-Palermo: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

A distanza di 1554 giorni dall'ultima volta (Bari-Carpi del 18 maggio 2018, 2-0 con reti di Galano e Brienza), il Bari tornerà a giocare una gara di Serie B al San Nicola, stadio che per l'occasione si presenterà tirato a lucido dopo gli interventi di restyling effettuati su spalti e campo.

Questa sera alle 20:45 i biancorossi - che hanno esordito con un pari 2-2 sul campo del Parma - avranno di fronte il Palermo, promosso dalla Serie C vincendo la finale playoff contro il Padova. Ci si aspetta un grande spettacolo, non solo sul campo, ma anche in virtù della grandissima affluenza prevista allo stadio dove sono attese oltre 25mila presenze.

Due storie molto simili per Bari e Palermo, squadre del Mezzogiorno italiano con un enorme seguito e una ricca storia, entrambe ritornate in cadetteria dopo essere sprofondate negli inferi del dilettantismo a seguito di disastri societari. Pagine tristi che per fortuna appartengono al passato,viste le attuali solide proprietà alle spalle dei due club oggi (i De Laurentiis per i galletti e il City Group per i rosanero).

La differenza principale in questo avvio di stagione è che il Bari ha confermato il proprio allenatore dando continuità al progetto tecnico nel salto dalla C alla B, mentre i siciliani hanno salutato il dimissionario Baldini, riabbracciando l'ex Eugenio Corini (per lui debutto vincente 2-0 contro il Perugia al Barbera) che del Palermo era già stato giocatore (2003-2007) e allenatore (2016-2017).

Bari-Palermo: i precedenti

Tra Bari e Palermo esistono 69 confronti ufficiali tenendo conto di tutte le competizioni. Il bilancio è tutto sommato equilibrato con 22 vittoria dei biancorossi, 23 di rosa nero e 24 pareggi. Numeri nettamente favorevoli ai pugliesi negli scontri in casa: in 34 confronti a Bari 20 le vittorie dei galletti, solo 6 i successi siciliani mentre otto sono i pareggi.

L'ultimo confronto tra le due squadre risale all'ultima giornata della regular season dello scorso campionato di Serie C, disputata il 24 aprile 2022. Allora come oggi si giocava al San Nicola e il Bari già promosso tra i cadetti all'inizio di aprile venne sconfitto 0-2 (gol dell'ex Floriano e Brunori) pur dando battaglia.

L'ultima vittoria dei galletti in casa contro i rosanero risale al 24 settembre 2013, in Serie B, un 2-1 firmato da Sciaudone e Ceppitelli, mentre per il Palermo andò a segno Lafferty.

Come arriva il Bari

Rispetto alla partita di Sordio contro il Parma, Michele Mignani ritrova tra i convocati Benedetti che ha scontato il turno di squalifica, e Vicari, assente con i ducali per infortunio. Prima convocazione anche per Damir Ceter. L'allenatore dei biancorossi dovrebbe disporre i suoi con il consueto 4-3-1-2, confermando Caprile tra i pali e la linea difensiva con Pucino, Terranova (difficile vedere Vicari dal 1'), Di Cesare e Ricci. Qualche novità potrebbe esserci a centrocampo, dove il tecnico ha ampia scelta e dove potrebbe esserci qualche ballottaggio. Maita (che può agire indifferentemente da mezz'ala o da play) e Folorunsho sembrano pedine irrinunciabili per il tecnico, Maiello parte in vantaggio ma si gioca il posto con Benedetti. Più indietro Mallamo e D'Errico, che potrebbero tornare utili a gara in corso. Non dovrebbe cambiare nulla in attacco dove Botta agirà alle spalle di Antenucci e Cheddira.

Come arriva il Palermo

Eugenio Corini dovrà fare a meno degli acciaccati Accardi, Devetak e Sala. In dubbio la presenza dell'ex Monopoli, Soleri. Il tecnico rosanero dovrebbe disporre i suoi con il 4-2-3-1 dove Pigliacelli sarà il portiere, Buttaro e Crivello i terzini, coadiuvati dai due centrali Nedelcearu e Marconi. A centrocampo Damiani e Broh dovrebbero agire da schermi davanti alla difesa, mentre la trequarti verrà presidiata da Elia, l'ex Floriano e Valente, ad agire alle spalle dell'unica punta Brunori.

Bari-Palermo: probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Terranova, Di Cesare, Ricci; Maita, Maiello, Folorunsho; Botta; Antenucci, Cheddira. All. Mignani

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Crivello; Damiani, Broh; Elia, Floriano, Valente; Brunori. All. Corini

Arbitro: Camplone

Assistenti: Vivenzi – Ranghetti

IV: Galipò

VAR: Chiffi

AVAR: Rocca

Bari-Palermo: dove vederla in tv e streaming

Bari-Palermo, match valevole per il secondo turno del campionato di serie B 2022-2023, con fischio d'inizio previsto per le 20:45, sarà visibile per gli abbonati DAZN, Sky (sui canali Sky Sport Uno 201, Sky Sport Calcio 202 e Sky Sport 251 e sull'app Sky Go) e su Helbiz Live.