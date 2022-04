Bari-Palermo, le probabili formazioni: contro i rosanero torna Botta. Il San Nicola sarà una bolgia

Il Bari e i suoi tifosi sono pronti a vivere l'ultima giornata del campionato di Serie C. Promossi con tre giornate d'anticipo tra i cadetti, i biancorossi oggi pomeriggio alle 17:30 affronteranno il Palermo al San Nicola, davanti a quello che potrebbe essere il pubblico più numeroso della stagione.

Per la grande festa dei galletti, iniziata lo scorso 3 aprile al Francioni di Latina, le presenze sugli spalti potrebbero superare gli oltre 24mila spettatori del derby con la Fidelis Andria. Il programma della giornata è ricco di eventi che si susseguiranno prima, durante e dopo il fischio finale. Dalle varie esibizioni musicali, alla premiazione ufficiale del presidente della Lega Pro Ghirelli dopo il triplice fischio, fino al bus scoperto che verso le 22:45 porterà i calciatori biancorosso a sfilare per le vie del centro di Bari.

Nonostante il clima di incontenibile entusiasmo, c'è sempre una partita da giocare a cui tiene soprattutto il Palermo interessato a chiudere la stagione col miglior piazzamento possibile in ottica play-off. Mignani e i suoi, tuttavia, garantiranno il massimo impegno per far sì che sia una giornata di festa in tutti i sensi per i tifosi biancorossi, cercando di regalare loro l'ultima soddisfazione in questa categoria con cui il Bari non avrà ufficialmente più a che fare dopo la conclusione della Supercoppa di Serie C.

Come arriva il Bari

L'unico indisponibile per Michele Mignani è Pucino, ancora in via di recupero dopo l'operazione al menisco. Il tecnico biancorosso non varierà assetto tattico e proporrà il consueto 4-3-1-2 che ha fatto le fortune del Bari in questa stagione. In porta è probabile il ritorno di Frattali, mentre la difesa dovrebbe essere composta da Belli, Di Cesare, Gigliotti e Mazzotta. A centrocampo, oltre a Maiello e D'Errico, potrebbe trovare spazio Scavone con Maita che almeno all'inizio resterebbe fuori. A presidiare la trequarti alle spalle di Antenucci e Cheddira potrebbe tornare Botta, che a Taranto ha disputato uno spezzone di partita.

Come arriva il Palermo

Diverse assenze tra i rosanero: Baldini deve rinunciare agli squalificati Giron e Luperini e agli indisponibili Felici, Somma, Marong e Pelagotti. Il tecnico toscano dovrebbe schierare i suoi con il 4-2-3-1: Massolo tra i pali, poi la linea a quattro con Accardi e Crivello terzini, Lancini e Marconi centrali. De Rose e Dall'Oglio dovrebbero costituire la diga di centrocampo, mentre sulla trequarti, alle spalle di Brunori, dovrebbero agire Valente, Fella e l'ex Floriano.

Bari-Palermo: i precedenti

Tra Bari e Palermo, due grandi piazze del Mezzogiorno, esistono ben 68 precedenti tenendo conto di tutte le competizioni e il testa a testa è in sorprendente equilibrio con 22 successi sia per i biancorossi, sia per i rosanero, mentre 24 partite sono terminate in parità. Guardando alle 33 partite disputate in casa, il bilancio è nettamente a favore dei galletti, vincitori in 20 occasioni contro i soli 5 successi dei siciliani, mentre i pareggi sono 8.

Bari-Palermo: le probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Frattali; Belli, Di Cesare, Gigliotti, Mazzotta; Scavone, Maiello, D'Errico; Botta; Antenucci, Cheddira. All. Mignani

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Accardi, Lancini, Marconi, Crivello; De Rose, Dall'Oglio; Valente, Fella, Floriano; Brunori. All. Baldini.

Arbitro: Luciani di Roma 1

Assistenti: Terenzio - Ciancaglini

IV: Bozzetto

Bari-Palermo: dove vederla in tv e streaming