Bari: il San Nicola tra gli stadi italiani con più presenze sugli spalti

Squadra in casa

Squadra in casa Bari

Non è arrivata la vittoria ma per il Bari, il ritorno della Serie B davanti al pubblico di casa del San Nicola è stato da ricordare in virtù dell’atmosfera vissuta sugli spalti nel match contro il Palermo.

"Uno spettacolo della Serie BKT e del calcio italiano. Una serata all’insegna della gioia e del buon umore resa possibile anche dai numerosissimi tifosi che incitano i loro beniamini dagli spalti. La Serie BKT è anche questo", così ha definito la serata del match tra biancorossi e rosanero il presidente della Lega B, Mauro Balata.

L'Astronave, completamente rimodernata con un nuovo manto erboso, oltre 50.000 nuovi seggiolini biancorossi, i led wall di nuova generazione, i 268 innovativi corpi illuminanti, capaci di spettacolari giochi di luce, ha ospitato 35.377 spettatori, un dato che colloca il Bari al settimo posto nella speciale classifica delle presenze sugli spalti del calcio italiano.

"Da inizio stagione - si legge nella nota della SSC Bari - solo San Siro (Inter-Spezia 71.212 e Milan-Udinese 70.197), l’Olimpico (Roma-Cremonese 60.859 e Lazio-Bologna 44.664), l’Allianz Stadium (Juventus-Sassuolo 38.725) e il Diego Armando Maradona (Napoli-Monza 36.559) hanno segnato numeri più alti. La speciale Top 10 provvisoria vede all’8° posto il Franchi (Fiorentina-Cremonese 34.461), dunque Marassi (Sampdoria-Juventus 27.573) e l’Arechi (Salernitana-Roma 26.006). Il San Nicola svetta ancora una volta tra le grandi piazze del calcio italiano confermandosi, qualora ce ne fosse bisogno, straordinario per pubblico, calore e passione".

Ecco la classifica di presenze dopo le prime due giornate dei campionati italiani:

1° 71.212 Inter-Spezia (2a g. Serie A)

2° Milan-Udinese 70.197 (1a g. Serie A)

3° Roma-Cremonese 60.859 (2a g. Serie A)

4° Lazio-Bologna 44.664 (1a g. Serie A)

5° Juventus-Sassuolo 38.725 (1a g. Serie A)

6° Napoli-Monza 36.559 (2a g. Serie A)

7° BARI-Palermo 35.377 (2a g. Serie B)

8° Fiorentina-Cremonese 34.461 (1a g. Serie A)

9° Sampdoria-Juventus 27.573 (2a g. Serie A)

10° Salernitana-Roma 26.006 (1a g. Serie A)

11° Lecce-Inter 25.353 (1a g. Serie A)

12° Palermo-Perugia 21.835 (1a g. Serie B)