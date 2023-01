Bari, doppia cessione all'Imolese: via Paponi e Simeri

Ufficiale la definizione del doppio affare tra Bari e Imolese: Daniele Paponi e Simone Simeri passano dal club biancorosso a quello emiliano.

Per i due ex attaccanti biancorossi formule diverse: Simeri rientrato in anticipo dal prestito al Monopoli si trasferisce a Imola fino alla fine della stagione, mentre per Paponi si tratta di una cessione a titolo definitivo.

Nelle prossime ore altri calciatori potrebbero salutare il capoluogo pugliese: è in uscita Andrea D'Errico, ormai molto vicino al prestito al Crotone, così come Gianmarco Cangiano - stando a quanto riportato da Passione Bari Radio Selene - dovrebbe ritornare al Bologna per poi essere girato ali olandesi del Fortuna Sittard.