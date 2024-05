Bari-Parma 1-1: Di Cesare tiene in vita i Galletti. Ducali promossi in Serie A

Bari e Parma pareggiano 1-1 al San Nicola e a due giornate dal termine del campionato aggiungono un punto alla propria classifica che ha un significato completamente diverso per ciascuna delle due squadre. I biancorossi raggiungono Ascoli e Ternana (entrambe sconfitte) a 37 punti e sperano di agganciare i play-out, mentre gli emiliani sono aritmeticamente promossi in Serie A dopo tre stagioni tra i cadetti.

Dopo un primo tempo terminato a reti bianche, in cui la squadra di Federico Giampaolo è riuscita a contenere la capolista, gli ospiti sono andati in vantaggio a inizio ripresa con un gol di Bonny. A salvare il Bari è stato capitan Di Cesare che al 68' si è inventato un gol bellissimo evitando la sconfitta ai suoi.

Con due turni da giocare ci sono in palio ancora 6 punti: il prossimo appuntamento cerchiato in rosso per i biancorossi è quello di domenica 5 maggio al Tombolato contro il Cittadella, reduce dalla sconfitta sul campo del Como che l'ha fatto finire a -3 dai play-off. L'ultima della stagione regolare, invece, è in programma il 10 maggio al San Nicola contro il Brescia.

Bari-Parma: la cronaca

Avvio di gara accorto da parte dei biancorossi (oggi in campo con l'inedita divisa blu). Al 10' la prima occasione della partita per Nasti che prova a sorprendere Chichizola fuori dai pali con una conclusione al volo, il portiere del Parma però è reattivo e riesce a bloccare la sfera. Il primo tiro degli ospiti al 14' con Hernani, conclusione centrale bloccata in due tempi da Pissardo. Palla persa in uscita da Sibilli al 17', Bernabé prova il sinistro dai 30 metri ma il portiere biancorosso respinge in maniera stilisticamente non perfetta ma efficace. Al 22' gialloblù pericolosi con un destro a fil di palo di Mihaila che sibila alla destra di Pissardo prima di spegnersi sul fondo. Il romeno al 24' ci riprova, questa volta con un piazzato dai 25 metri che si spegne di poco alto rispetto alla porta biancorossa. Grosso rischio in contropiede per il Bari al 26': Partipilo appoggia per Bonny, Pissardo respinge, Mihaila poi non inquadra lo specchio da buona posizione. Sta crescendo la squadra di Pecchi. Prova a far respirare i suoi Sibilli con un destro dalla media distanza deviato in angolo da Chichizola. La squadra di Pecchia si rifà viva al 42' con un tentativo di Partipilo deviato in corner da Ricci. Squadre al riposo senza recupero sul parziale di 0-0.

Dopo l'intervallo primo cambio per Pecchia: fuori l'ammonito Coulibaly sostituito da Di Chiara. Al primo affondo della ripresa, al 50', il Parma trova il gol del vantaggio: palla persa a metà campo da Kallon, Partipilo se ne impossessa e verticalizza per Bonny, controllo e destro imparabile per Pissardo. Dagli spalti i tifosi biancorossi intonano ironicamente il coro "Ciro Polito facci un gol". Doppio cambio per gli emiliani al 61': Cyprien e Sohm prendono il posto di Partipilo e Bernabé, mentre nel Bari, al 66', Morachioli rileva Aramu. I biancorossi pareggiano al minuto 68 con un eurogol del capitano Valerio Di Cesare, che dopo essere rimasto in pressione offensiva sugli sviluppi di un corner, s'inventa un destro a giro dall'interno dell'area imparabile per Chichizola. Al 71' cambia ancora il Parma: Charpentier e Ansaldi prendono il posto di Bonny ed Estevez. Nel Bari al 73' entrano Acampora e Achik per Lulic Kallon. All'80' Di Cesare, leggermente acciaccato, lascia il posto a Matino. Non succede più nulla nei 4' di recupero, il Parma festeggia la A, il Bari resta aggrappato alla speranza di giocarsi la salvezza ai play-out.

Bari-Parma 1-1: il tabellino

Bari (4-2-3-1): Pissardo; Pucino, Di Cesare (80' Matino), Vicari, Ricci; Maita, Lulic (73' Acampora); Kallon (73' Achik), Aramu (70' Morachioli), Sibilli; Nasti. A disp.: Brenno, Pellegrini, Guiebre, Zuzek, Edjouma, Colangiuli, Zanaboni, Dorval. All. F. Giampaolo

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Coulibaly (46' Di Chiara); Estevez (71' Ansaldi), Bernabè (61' Sohm); Mihaila, Hernani, Partipilo (61' Cyprien); Bonny (71' Charpentier). A disp.: Turk, Corvi, Balogh, Colak, Hainaut, Zagaritis, Man. All. Pecchia

Marcatori: 50' Bonny (P), 68' Di Cesare

Note - Ammoniti 6' Coulibaly (P), 70' Estevez (P). Recupero: -, 4'. Spettatori: 18.347 (8.809 abbonati; 732 tifosi ospiti)