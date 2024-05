Bari-Parma 1-1, le pagelle: Di Cesare tira fuori il jolly, Kallon da incubo

Il Bari è riuscito a fermare sull'1-1 la capolista Parma che nonostante il pareggio ha festeggiato l'aritmetica promozione in Serie A. I biancorossi, invece, hanno conquistato un punticino che permette loro di sperare in ottica play-out.

Bari-Parma: le pagelle dei Galletti

Pissardo 6: Nel primo tempo si oppone come può a Hernani e Bonny. In avvio di ripresa non può nulla sul tiro del francese che dà il vantaggio al Parma.

Pucino 6: Rischia poco difensivamente ma non si vede quasi mai nell'accompagnamento dell'azione offensiva.

Di Cesare 7: Non riesce a contrastare Bonny, preso alla sprovvista dall'errore di Kallon, poi però s'inventa un gol incredibile che evita l'ennesima sconfitta. Dal 79' Matino: sv

Vicari 6: Partita senza sbavature, non ha colpe sul gol dove viene tagliato fuori dal passaggio di Partipilo.

Ricci 6: Vale quanto detto per Pucino, gioca con molta attenzione in fase difensiva ma si vede poco in avanti.

Maita 6,5: Partita grintosa, specialmente nel primo tempo in cui più volte strappa il pallone agli avversari e fa ripartire l'azione. Nella ripresa cala un po' l'intensità.

Lulic 5: Riproposto titolare per via delle assenze, appare compassato, lento e spesso impreciso. Dal 73' Acampora: sv

Kallon 4,5: Sbaglia tantissime giocate nel primo tempo ma l'errore più grande lo commette nella ripresa avviando l'azione da cui nasce il vantaggio del Parma. Al momento del cambio esce camminando, con un atteggiamento inspiegabilmente indolente. Dal 73' Achik: sv

Aramu 5: Un'altra prova assolutamente inconsistente del fantasista piemontese. Dal 66' Morachioli 6: Offre a Di Cesare il pallone per il gol dell'1-1.

Sibilli 5,5: Prova a costruire qualche opportunità offensiva nel primo tempo con un paio di conclusioni e di suggerimenti a favore dei compagni. Cala nella ripresa.

Nasti 5,5: Non gli capitano palloni giocabili ma fa comunque un lavoro generoso per cercare di tenere su la squadra.

Bari-Parma 1-1: voti e tabellino

Bari (4-2-3-1): Pissardo 6; Pucino 6, Di Cesare 7 (80' Matino sv), Vicari 6, Ricci 6; Maita 6,5, Lulic 5 (73' Acampora sv); Kallon 4 (73' Achik sv), Aramu 5 (70' Morachioli 6), Sibilli 5,5; Nasti 5,5. A disp.: Brenno, Pellegrini, Guiebre, Zuzek, Edjouma, Colangiuli, Zanaboni, Dorval. All. F. Giampaolo

PARMA (4-2-3-1): Chichizola 6; Delprato 6, Osorio 6, Circati 6, Coulibaly 5,5 (46' Di Chiara 6); Estevez 6 (71' Ansaldi 6), Bernabè 6 (61' Sohm); Mihaila 6,5, Hernani 6, Partipilo 6,5 (61' Cyprien 6); Bonny 6,5 (71' Charpentier sv). A disp.: Turk, Corvi, Balogh, Colak, Hainaut, Zagaritis, Man. All. Pecchia

Marcatori: 50' Bonny (P), 68' Di Cesare (B)

Note - Ammoniti 6' Coulibaly (P), 70' Estevez (P). Recupero: -, 4'. Spettatori: 18.347 (8.809 abbonati; 732 tifosi ospiti)