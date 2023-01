Bari-Parma: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Ricomincia il campionato di Serie B dopo la sosta invernale. Il Bari inizia subito con una partita impegnativa, al San Nicola contro il Parma, già affrontato due volte in stagione senza mai vincere.

Nonostante ciò, i Galletti sono quarti in classifica con 30 punti con 3 lunghezze di vantaggio rispetto ai ducali. Nel 2023 la squadra di Mignani ha tra i suoi obiettivi quello di invertire il trend casalingo: al San Nicola in questo campionato sono arrivati solo 11 punti sui 30 disponibili. Con il Parma, poi, la vittoria in casa manca addirittura dal 1988.

Numeri a parte, ci si aspetta di vedere una bella partita, tra due delle formazioni con la maggiore tradizione sportiva in questo campionato di Serie B. Da una parte il Bari, che vorrà scrollarsi di dosso le scorie della partita persa immeritatamente col Genoa a fine 2022, dall'altra il Parma, desideroso di recuperare punti e con ancora nella testa l'ottima prestazione dello scorso martedì a San Siro contro l'Inter in Coppa Italia, dove l'eliminazione è arrivata solo ai supplementari. Per i biancorossi potrebbe essere un pretesto in più per cercare la vittoria, l'imminente 115° anniversario dalla fondazione del club, avvenuta il 15 gennaio 1908.

Bari-Parma: i precedenti

Tra Bari e Parma esistono 60 precedenti ufficiali tenendo conto di tutte le competizioni. Nel testa a testa sono in vantaggio in maniera piuttosto netta gli emiliani, vincitori in 27 confronti contro le 13 vittorie dei Galletti, mentre i pareggi sono 20. In equilibrio il bilancio delle sfide giocate nel capoluogo pugliese: 10 vittorie per il Bari, 10 per il Parma e 9 pareggi.

Mentre in questa stagione le due squadre si sono già incrociate in due occasioni, entrambe al Tardini (2-2 alla prima giornata di campionato e 1-0 ai sedicesimi di Coppa Italia), l'ultimo confronto al San Nicola è lo 0-0 della stagione 2017/18 in Serie B.

In campionato l’ultimo successo dei biancorossi in casa contro il Parma è datato 18 settembre 1988, un 2-1 risalente al campionato di Serie B 1988-1989, in cui furono decisive le reti di Monelli e Lupo mentre per i Crociati andò a segno Turrini.

Come arriva il Bari

Solo due gli indisponibili nel Bari: non fanno parte dei convocati Bosisio, in procinto di lasciare i biancorossi, e Galano per un problema muscolare. Salvo eventuali sorprese Mignani dovrebbe confermare il 4-3-2-1 adottato nell'ultimo periodo prima della sosta. La linea difensiva a protezione di Caprile sarà composta da uno tra Dorval e Pucino a destra, Di Cesare e Vicari al centro e Ricci a sinistra. Maiello come al solito agirà da vertice basso affiancato da Maita e Benedetti, mentre Botta e Folorunsho dovrebbero muoversi alle spalle di Cheddira uno dei diversi ex della sfida. Antenucci e Scheidler inizialmente in panchina potrebbero offrire il loro contributo a gara in corso.

Come arriva il Parma

Cinque assenti tra le fila degli emiliani che devono rinunciare a Man, Cobbaut, Romagnoli e Sits, oltre che allo squalificato Estevez. Recuperati Oosterwolde e Zagaritis. La squadra di Pecchia dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3 con l'inossidabile Buffon tra i pali, i quattro di difesa Delprato, Osorio, Valenti e Oosterwolde. A centrocampo il terzetto dovrebbe essere formato da Juric, Bernabé e Sohm, mentre in attacco potrebbero agire Camara e Benedyczak più larghi con Vázquez falso nueve.

Bari-Parma: le probabili formazioni

BARI (4-3-2-1): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Maiello, Benedetti; Folorunsho, Botta; Cheddira. All. Mignani

PARMA (4-3-3): Buffon; Del Prato, Osorio, Valenti, Oosterwolde; Juric, Bernbé, Sohm; Camara, Vázquez, Benedyczak. All. Pecchia

Arbitro: Baroni di Firenze

Assistenti: Perrotti - Pagnotta

IV: Cavaliere

VAR: Manganiello

AVAR: Bresmes

Bari-Parma: dove vederla in tv e in streaming

Bari-Parma, partita della 20ª giornata di Serie B in programma alle 14:00 allo Stadio San Nicola, verrà trasmessa su in streaming su Dazn e in televisione su Sky Sport (canale 255). Si potrà assistere al match anche in streaming su Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.