Bari-Parma: probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Bari ha ancora nove punti a disposizione nelle prossime tre giornate di Serie B per credere a una salvezza che al momento sembra un miraggio. La compagine biancorossa, reduce dalla caporetto nello scontro diretto sul campo del Cosenza deve provare a convincersi che non è ancora finita e che esistono ancora delle speranze di evitare la discesa in Serie C.

Di certo per una squadra che non vince da dieci partite, e che in questa lunga striscia senza successi ha raccolto appena tre punti grazie ad altrettanti pareggi, domani pomeriggio (mercoledì 1° maggio alle 18) al San Nicola, al cospetto della capolista Parma, servirà una vera e propria impresa, specialmente se si pensa che ai crociati basterà ottenere un risultato migliore rispetto a una tra Como (in casa contro il Cittadella) e Venezia (in trasferta a Catanzaro) per festeggiare il ritorno in massima serie con due turni d'anticipo.

Per tentare il tutto per tutto, dopo la batosta del Marulla, i Galletti hanno preparato la sfida agli emiliani nel ritiro di Altamura, e nella giornata di martedì hanno anche ricevuto la visita del primo cittadino barese Antonio Decaro.

La classifica al momento vede la squadra affidata a Federico Giampaolo al terzultimo posto con 36 punti, a -1 dalla zona play-out, occupata da Ternana e Spezia, e dal quindicesimo posto dell'Ascoli, mentre il Cosenza, quattordicesimo è ormai a +6. Dopo il match col Parma resteranno esclusivamente la trasferta contro il Cittadella e il match dell'ultima giornata al San Nicola contro il Brescia.

Come arriva il Bari

Il Bari di Federico Giampaolo avrà cinque assenti contro il Parma: mancheranno gli squalificati Bellomo (punito con due giornate dopo l'espulsione a Cosenza) e Benali (che era in diffida). Assenti anche gli infortunati anche Diaw, Maiello e Puscas. La formazione biancorossa dovrebbe prevedere ancora la presenza di Pissardo tra i pali, poi la linea difensiva composta da Dorval, Di Cesare, Vicari e Ricci. A centrocampo agiranno Maita con Lulic ed Edjouma, poi Sibilli e Aramu alle spalle di Nasti .

Come arriva il Parma

Fabio Pecchia al San Nicola non potrà contare sull'infortunato Benedyczak né sullo squalificato Cámara, ma in compenso recupera Man, mentre il resto del gruppo è tutto a disposizione. Il tecnico dei gialloblù dovrebbe schierare i suoi con il 4-2-3-1. Chichizola tra i pali, poi la linea difensiva con Osorio e Circati centrali, Del Prato e Di Chiara terzini. In mediana Bernabé ed Esteves, trequarti con Mihaila, Hernani e uno fra Man e l'ex biancorosso Partipilo, mentre il centravanti sarà Bonny.

Bari-Parma: probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Pissardo; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Lulic, Edjouma; Sibilli, Aramu; Nasti. All. F. Giampaolo

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Del Prato, Osorio, Circati, Di Chiara; Bernabé, Esteves; Mihaila, Hernani, Partipilo; Bonny. All. Pecchia

Arbitro: Rapuano di Rimini

Assistenti: Lo Cicero – Scarpa M.

IV: Di Cicco

VAR: Serra

AVAR: Muto

Bari-Parma: i precedenti

Tra queste due squadre esistono 63 precedenti ufficiali, la maggior parte dei quali vinti dal Parma, vittorioso in 29 occasioni. Il Bari conta 14 affermazioni, mentre i pareggi sono 20. Nelle 31 partite in casa dei biancorossi bilancio in equilibrio con 11 successi per ognuna delle due squadre e 9 pareggi.

In questo campionato le due squadre si sono incrociate alla 7ª giornata al Tardini, nella partita vinta 2-1 dai gialloblù. L'ex biancorosso Partipilo aprì le marcature al 15' del primo tempo, Nasti pareggiò appena iniziata la ripresa ma al minuto 81 Benedyczak siglò il gol da tre punti per la squadra di casa.

Bari-Parma: dove vederla in tv e in streaming

La sfida tra Bari e Parma della 36ª giornata di Serie B verrà trasmessa in tv da Sky Sport (canale 251) e in streaming su Dazn.