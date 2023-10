SSC Bari: Pasquale Marino ha diretto il primo allenamento

Pochi tifosi, tanti addetti ai lavori si sono radunati nel primo pomeriggio all'Antistadio per assistere al primo allenamento del Bari diretto da Pasquale Marino.

Il tecnico che ha preso il posto dell'esonerato Michele Mignani è arrivato al campo in compagnia del direttore sportivo Ciro Polito e di altri componenti della dirigenza, si è limitato a un rapido saluto (verrà presentato mercoledì alle 12 ndr) ai tifosi presenti e poi è filato dritto sul campo per dare il via alla seduta accompagnato dallo staff tecnico.

Prima di Marino, nel percorso dallo stadio al campo d'allenamento hanno sfilato alla spicciolata i giocatori biancorossi con capitan Di Cesare in testa. Pochi sorrisi e facce abbastanza tirate. E non potrebbe essere che così dopo una partenza insoddisfacente in cui il Bari, fatto di tanti volti nuovi (ma soprattutto di calciatori con caratteristiche molto diverse) rispetto alla passata stagione, ha ottenuto soltanto 10 punti in 9 partite senza mai dare la sensazione di essere una squadra. A farne le spese, dopo 94 panchine in biancorosso, Michele Mignani, l'artefice della promozione in Serie B.