Bari-Perugia 0-2: la doppietta di Di Serio manda a tappeto i Galletti

Giornata da dimenticare per il Bari, sconfitto per la seconda volta di fila in campionato dopo essere stato battuto 0-2 in casa dal Perugia grazie a una doppietta firmata da Di Serio.

Irriconoscibile la squadra di Mignani priva di uomini importanti come lo squalificato Cheddira e Maita fermatosi prima del fischio d'inizio. Una situazione emergenziale acuita dall'infortunio di Ceter e dalle numerose cessioni a cui non sono ancora seguiti rimpiazzi.

Senza idee, impreciso e nervoso, l'undici biancorosso ha giocato esattamente la partita che aveva preparato Castori, impostata su pressing asfissiante e ripartenze, pescando il jolly dalla panchina con Di Serio. Dopo questa giornata il Bari diventa quinto cedendo una posizione al Südtirol (anch'esso a quota 33), ma deve guardarsi anche da Cagliari e Ternana, ora a -1. Nel prossimo turno in programma il 4 febbraio la squadra di Mignani farà visita alla Spal, reduce dal ko prorio contro i sardi. Il mercato sarà chiuso e rientrerà Cheddira, ma servirà tutt'altra prestazione rispetto alle ultime due uscite.

Bari-Perugia: la cronaca

Defezione dell'ultimo momento per Mignani, costretto a rinunciare a Maita per un disturbo intestinale, al suo posto Bellomo. Un minuto di silenzio per commemorare la scomparsa di Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc dal 2014 al 2017. Dopo 2' di gioco primo tiro della partita: Maiello sbaglia un appoggio, il pallone arriva a Olivieri che prova il destro da fuori, Caprile para senza affanni. Ben più complicato l'intervento sul colpo di testa di Rosi al 12': zuccata centrale del difensore degli umbri su azione d'angolo, respinge il portiere biancorosso che evita il vantaggio ospite. Il primo tentativo del Bari è con un colpo di testa di Benedetti alto di poco sopra la traversa della porta difesa da Gori. Gara fisica come si aspettava Mignani e ritmi molto spezzettati. Al 25' percussione per vie centrali di Botta che arriva al limite e cede a Bellomo appostato al limite dell'area sulla destra, controllo e tiro, conclusione parata da Gori. Nervi tesi anche per Antenucci, ammonito per proteste al 33'. Un brutto primo tempo, con poche occasioni e altrettante emozioni, si chiude dopo un solo minuto di recupero.

Castori si presenta alla ripresa con un cambio: Lisi prende il posto dellammonito Paz. Il nuovo entrato prova immediatamente a mettersi in mostra con una conclusione deviata in angolo da Maiello. Come nel primo tempo, Caprile sfodera un'altra parata incredibile al 50' respingendo di piede su Olivieri ben assistito da Casasola. Rischio enorme per il Bari al quarto d'ora della ripresa: azione confusa nell'area pugliese, il pallone finisce sui piedi di Santoro che non inquadra lo specchio di poco da posizione favorevolissima. Subito dopo doppio cambio per Mignani che prova a scuotere i suoi: vanno fuori Antenucci e Botta, dentro Scheidler e Mallamo, con Bellomo che avanza sulla trequarti. Il Bari prova a farsi vedere in avanti perlopiù con con tiri da fuori come quelli di Mallamo e Folorunsho al 69' e al 73', in entrambe le occasioni però il pallone termina ampiamente sul fondo. Non sbaglia invece il Perugia che al 75' sblocca il risultato con un colpo di testa di Di Serio, subentrato una decina di minuti prima al posto di Di Carmine, bravissimo a sfruttare il cross di Casasola e la dormita di Dorval. In svantaggio Mignani prova un altro cambio sostituendo Maiello con Ricci ma il Perugia all'81' colpisce ancora su azione di rimessa, di nuovo con Di Serio azionato da Rosi e bravo a saltare Vicari e a battere Caprile siglando la personale doppietta.

Bari-Perugia 0-2: il tabellino

BARI (4-3-2-1): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Bellomo (86' Pucino), Maiello (79' Ricci), Benedetti; Folorunsho, Botta (61' Mallamo); Antenucci (61' Scheidler). A disp.: Frattali, Sarri, Terranova, Zuzek, Lops. All. Mignani

PERUGIA (3-5-2): Gori; Rosi, Curado, Dell'Orco; Casasola, Santoro, Iannoni (71' Bartolomei), Kouan (64' Luperini), Paz (46' Lisi); Di Carmine (64' Di Serio), Olivieri. A disp.: Furlan, Abibi, Angella, Vulikic, Matos Ryder, Bartolomei, Sgarbi, Sulejmani. All. Castori.

Arbitro: Zufferli di Udine

Assistenti: Tolfo - Lombardi

IV: Grasso

VAR: Guida

AVAR: Margani

Marcatori: 75', 81' Di Serio (P)

Note - ammoniti Dell'Orco (P), Paz (P), Antenucci (B), Curado (P), Di Serio (P). Recupero: 1', 4'

Spettatori: 13.717 (7.651 abbonati, 110 tifosi ospiti)