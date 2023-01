Bari-Perugia 0-2, le pagelle: Caprile para il parabile, Antenucci-Folorunsho evanescenti

Seconda sconfitta di fila per il Bari, che ha ceduto in casa al Perugia incassando due reti nel finale di gara senza riuscire a segnare. Rispetto al ko di Palermo, maturato in maniera immeritata, contro i Grifoni la squadra di Mignani ha meritato di perdere, venendo sovrastata dall'avversario a livello fisico oltre che per mole di gioco e occasioni.

A parziale discolpa del tecnico dei Galletti, va detto che questa partita è stata affrontata in condizioni che avrebbero potuto mettere in difficoltà chiunque, poiché la rosa biancorossa era ridotta all'osso da infortuni, squalifiche e cessioni, Mignani perciò non ha avuto alternative a cui attingere, mentre il collega Castori ha pescato proprio dalla panchina il jolly Di Serio, decisivo con la sua doppietta.

I migliori Today

Caprile 6,5: Prova a tenere in piedi il Bari con dei grandi interventi su Rosi e Olivieri, ma non può nulla su De Serio, in entrambe le occasioni lasciato libero di battere a rete.

Benedetti 6: Tra i giocatori di movimento l'unico a guadagnare la sufficienza grazie al dinamismo e alla tenacia messi in campo. Uno dei pochi a reggere il confronto a livello fisico coi perugini.

I peggiori Today

Folorunsho 4,5: Di gran lunga il peggiore del Bari. Solitamente è uno che lavora per due e con il fisico che ha ci si aspetta faccia a sportellate con tutti, invece, incappa in una partita in cui non ne azzecca una.

Antenucci 5: Non giocava da tanto una partita da titolare. Nel primo tempo non si vede praticamente mai. Esce dopo 15' della ripresa senza lasciare traccia della sua presenza.

Scheidler 5: Rientrava da un periodo non semplice fisicamente in cui si era allenato meno degli altri, anche per questo il suo ingresso è stato tutt'altro che brillante.

Vicari 5: Saltato con troppa facilità da Di Serio in occasione del raddoppio ospite.

Dorval 5: Anche lui in difficoltà nel contenere la fisicità degli ospiti, perde Di Serio in marcatura sul gol dell'1-0.

Maiello 5,5: Insolitamente impreciso, non riesce a dettare i tempi come al solito, e in un paio di circostanze rischia moltissimo tra retropassaggi e interventi al limite.

Bari-Perugia 0-2: pagelle e tabellino

BARI (4-3-2-1): Caprile 6,5; Dorval 5, Di Cesare 5,5, Vicari 5, Mazzotta 5; Bellomo 5,5 (86' Pucino sv), Maiello 5,5 (78' Ricci 5,5), Benedetti 6; Botta 5,5 (61' Mallamo 5,5), Folorunsho 4,5; Antenucci 5 (61' Scheidler 5). A disp.: Frattali, Sarri, Terranova, Zuzek, Lops. All. Mignani 5,5.

PERUGIA (3-4-1-2): Gori 6; Rosi 6, Curado 7, Dell'Orco 6,5; Casasola 7, Iannoni 6,5 (26' st Bartolomei 6), Santoro 6,5, Paz 6 (46' Lisi 7); Kouan 5,5 (64' st Luperini 6,5); Di Carmine 6 (19' st Di Serio 7,5), Olivieri 6 (85' Matos sv). A disp.: Furlan, Abibi, Sgarbi, Vulikic, Angella, Sulejmani. All. Castori 7.

Arbitro: Zufferli di Udine 6

Assistenti: Tolfo - Lombardi 6

IV: Grasso

VAR: Guida

AVAR: Margani

Marcatori: 75', 81' Di Serio (P)

Note - Ammoniti: Dell'Orco (P), Paz (P), Antenucci (B), Curado (P), Di Serio (P). Recupero: 1', 4'.