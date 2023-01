Bari-Perugia: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Sono 13 i punti che separano in classifica Bari e Perugia, avversari nella partita della 22ª giornata di Serie B in programma questo pomeriggio alle 14:00 al San Nicola.

Più in alto ci sono i Galletti, che occupano momentaneamente la quarta posizione in classifica con 33 punti, mentre i Grifoni sono al penultimo posto in piena zona retrocessione a quota 20.

Per entrambe le squadre la vittoria è il risultato più ambito: per reinserire la spina dopo il bruciante ko di Palermo, alimentare i sogni promozione e staccare le inseguitrici (ieri il Cagliari vincendo in casa con la Spal si è portato a -1 dal Bari), il Perugia per provare a tirarsi fuori dalla bagarre per non retrocedere.

All'andata, in casa degli umbri, vinse la squadra di Mignani, pur soffrendo molto, non a caso il tecnico del Bari ha invitato i suoi a tenere alta la guardia. Sarà l'ultimo turno di campionato col mercato aperto, poi finalmente le trattative si chiuderanno e le rose rimarranno le stesse fino al termine della stagione.

Dirigerà la gara il signor Luca Zufferli di Udine, arbitro che ha già incrociato il Bari in 5 occasioni con un bilancio in attivo per i biancorossi (2V, 2P, 1S). A coadiuvare il fischietto friulano ci saranno gli assistenti Tolfo e Lombardi, il quarto ufficiale Grasso, mentre Guida e Margani saranno in sala VAR.

Bari-Perugia: i precedenti

Tra Bari e Perugia esistono 47 precedenti in gare ufficiali. Nel testa a testa tra le due squadre sono in vantaggio i pugliesi, vincitori in 22 confronti contro gli 11 successi umbri e 14 pareggi. Considerando solo le 21 partite disputate a Bari il bilancio non cambia: 12 i successi dei Galletti, 5 quelli dei Grifoni, 4 i pareggi.

Le due squadre si sono già incrociate in questo campionato alla 3ª giornata al Curi di Perugia, espugnato dal Bari con il risultato di 1-3 (doppio vantaggio con Folorunsho e Cheddira, poi gol di Strizzolo e tris di Antenucci).

L'ultima volta che Bari e Perugia si sono affrontate allo stadio San Nicola di Bari risale al campionato 2017-2018 in serie B. Quella partita finì 3-1 per i padroni di casa: lo score fu aperto al 38' da Gyomber, nella ripresa ci fu lo splendido gol dell'argentino Andrada. Diamanti provò a riaprire il match per gli ospiti all'86', ma Floro Flores al 90' mise il sigillo finale sulla vittoria.

Come arriva il Bari

È un Bari ridotto all'osso da infortuni, squalifiche e mercato quello che si presenta alla sfida col Perugia. Contro gli umbri saranno assenti Cheddira, squalificato per un turno, Ceter alle prese con un nuovo infortunio, oltre a Galano e Bosisio, entrambi possibili partenti. Mignani ha potuto convocare appena 21 giocatori. L'emergenza più grande è in attacco dove non è stato convocato neanche Salcedo, in procinto di andare al Genoa, e sono a disposizione i soli Antenucci e Schidler. L'allenatore dei biancorossi dovrebbe ugualmente riproporre il 4-3-2-1 delle ultime uscite: Dorval, Di Cesare, Vicari e Mazzotta comporranno la linea difensiva davanti a Caprile. A centrocampo il trio composto da Maita, Maiello e Benedetti, mentre la trequarti sarà presidiata da Folorunsho e Botta a muoversi alle spalle di Antenucci. Prima chiamata per il nuovo portiere di riserva Sarri.

Come arriva il Perugia

Per la trasferta del San Nicola, Castori dovrà rinunciare al solo Struna, oltre a Vulic, interessato da voci di mercato. Il 3-4-1-2 dei Grifoni, con Gori tra i pali, vedrà il terzetto difensivo composto da Sgarbi, Curado e Dell'Orco. A centrocampo Casasola e Lisi saranno gli esterni, mentre Bartolomei e Santoro (in ballottaggio con Iannoni) agiranno centralmente. Kouan sarà il trequartista dietro le punte Di Serio e Olivieri.

Bari-Perugia: probabili formazioni

BARI (4-3-2-1): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Folorunsho, Botta; Antenucci. All. Mignani

PERUGIA (3-4-1-2): Gori; Sgarbi, Curado, Dell'Orco; Casasola, Bartolomei, Santoro, Lisi; Kouan; Di Serio, Olivieri. All. Castori.

Arbitro: Zufferli di Udine

Assistenti: Tolfo - Lombardi

IV: Grasso

VAR: Guida

AVAR: Margani

Bari-Perugia: dove vederla in tv e in streaming

Bari-Perugia, partita della 22ª giornata di Serie B, in programma allo stadio San Nicola alle 14:00 sarà visibile in streamingn su Dazn, ma verrà trasmessa anche in televisione su Sky Sport e Sky Calcio. Sarà inoltre possibile assistere al match sia su Helbiz Live, sia in pay-per-view su OneFootball.