Bari-Picerno, le pagelle: Cheddira spacca il match, Antenucci la decide. D'Errico in ascesa

Successo di grande importanza per il Bari che battendo di misura il Picerno ha rimesso distanza tra sé e il Catanzaro, fermato sul pari a Potenza. Ora il distacco sui calabresi è di 6 punti, un vantaggio certamente più rassicurante rispetto al +4 dello scorso turno, in vista della sfida del 13 marzo al Ceravolo. Prima però, ci saranno da affrontare due derby, quello allo Zaccheria col Foggia di sabato 26 febbraio e quello in casa con la Virtus Francavilla del 5 marzo.

I migliori Today

Cheddira 7: In campo dall'inizio della ripresa, mostra subito di avere l'argento vivo addosso. Gli bastano un paio di minuti per trovare l'assist vincente per Antenucci, poi qualche minuto più tardi si divora una colossale occasione per il raddoppio. Spaccapartita.

Antenucci 7: La sua quattordicesima rete in campionato, segnata con la fascia da capitano al braccio, vale tre punti d'oro. Gli capita più di un'occasione per far male ma nelle altre circostanze non è preciso o fortunato. I tifosi biancorossi si augurano stia risparmiando gli altri gol per il derby col Foggia.

D'Errico 7: Avrebbe meritato la gioia della rete dopo un tiro ai limiti della fisica. Fosse stato convalidato il gol fantasma, oltre a dare maggiore tranquillità alla squadra, avrebbe impreziosito ulteriormente una prestazione fatta di corsa, recuperi difensivi e giocate al servizio dei compagni.

Terranova 6,5: Ritorno importantissimo al centro della difesa. Non è un caso se la retroguardia biancorossa nel match contro i lucani non sbandi quasi mai. La sua esperienza e il suo carisma giovano anche al compagno di reparto Gigliotti, apparso più sicuro rispetto alle precedenti uscite.

I peggiori Today

Paponi 5,5: Era alla partita del rientro da titolare dopo problemi fisici di varia natura. Tanto lavoro di supporto per la squadra, pochissime occasioni per far male. Esce dopo un solo tempo.

Simeri 5: Entra negli ultimi 5 minuti con il risultato ancora in bilico, ha sui piedi la palla per chiudere la gara servendo Cheddira ma spreca cercando la soluzione personale.

Bari-Picerno 1-0: pagelle tabellino

BARI (4-3-1-2): Frattali 6; Belli 6, Terranova 6,5, Gigliotti 6,5, Ricci 6; Maita 6 (85' Mallamo sv), Maiello 6, D’Errico 7 (90' Di Cesare sv); Galano 6 (85' Simeri 5); Antenucci 6,5, Paponi 5,5 (46' Cheddira 7). A disp.: Polverino, Celiento, Bianco, Citro, Misuraca, Mazzotta, Pucino, Scavone, Mallamo. All. Mignani 6.

PICERNO (4-4-2): Viscovo 6; Finizio (86' Parigi sv), Garcia 5,5, De Franco 5,5, Setola 6; Dettori 5,5 (56' D'Angelo 6), Viviani 6, Pitarresi 6 (56' De Ciancio 5,5); Esposito 5,5 (71' Vivacqua), Gerardi 5,5, Reginaldo 6. A disp.: Albertazzi, Vanacore, Ferrani, Allegretto, De Cristofaro, Alcides Dias, Carrà, Di Dio, Parigi. All. Colucci 5,5.

Arbitro: Bitonti di Bologna

Assistenti: Grasso - Cerilli

IV: Carrione

Marcatori: 48' Antenucci

Note - ammoniti Reginaldo, De Ciancio (P), Cheddira (B). Recupero: - pt, 4' st.

Spettatori: 4938 (430 abbonati, 46 ospiti)