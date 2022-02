Bari-Picerno, le probabili formazioni: Mignani punta su Terranova e Di Cesare. Si rivede Paponi

Serie C Girone C

Il Bari ha bisogno di voltare pagina dopo l'inattesa sconfitta contro il Campobasso, secondo ko in casa dopo quello col Messina avvenuto soltanto tre giornate prima.

Dopo il risultato e la prestazione di sabato pomeriggio, a seguito del quale il Catanzaro si è portato a -4 in classifica dai galletti, la dirigenza biancorossa ha optato per il ritiro per preparare al meglio la sfida di questa sera contro l'AZ Picerno, valevole per il recupero della 22ª giornata del Girone C di Serie C, con calcio d'inizio fissato per le 21:00 al San Nicola.

La vittoria non serve solo per la classifica ma soprattutto per scacciare le via le nubi che si sono addensate sulla squadra, capace di raccogliere soltanto 11 sui 21 punti a disposizione nelle sette partite giocate nel 2022. Contro il Picerno, tuttavia, potrebbe non essere proprio una passeggiata, visto che i lucani, ad eccezione di una sconfitta in casa col Latina, nell'ultimo periodo hanno mostrato una buona forma battendo anche compagini più quotate come Monopoli, Catania e Juve Stabia, e ora occupano il decimo posto, ultimo piazzamento valevole per i play-off.

Come arriva il Bari

Per la sfida ai lucani, il tecnico dei biancorossi Michele Mignani recupera due elementi a centrocampo, ritrovando tra i convocati Raffaelle Bianco e Raffaele Maiello, rispettivamente al ritorno dalla squalifica e al rientro da un infortunio. Non sarà invece a disposizione Ruben Botta, espulso dopo il fischio finale di Bari-Campobasso e squalificato fortunatamente per un solo turno dal Giudice sportivo. Il 4-3-1-2 del tecnico ligure dovrebbe presentare più di una novità: nella retroguardia a protezione di Frattali dovrebbero tornare dal 1' i due totem Terranova e Di Cesare, Pucino e Mazzotta saranno con tutta probabilità i due terzini. A centrocampo Maita farà il play con Scavone e D'Errico nel ruolo di mezz'ale. In attacco, Mallamo dovrebbe agire ancora una volta alle spalle degli attaccanti che potrebbero essere Antenucci e Paponi, al rientro dopo un periodo d'assenza, con Cheddira pronto a subentrare a partita in corso.

Come arriva il Picerno

Per la trasferta del San Nicola, Giuseppe Colucci dovrà fare a meno degli infortunati Albadoro (ex della sfida), Guerra e Senesi. Il tecnico originario di San Giovanni Rotondo, dovrebbe schierare i suoi con il 4-3-3. Tra i pali dovrebbe esserci Viscovo, mentre la difesa sarà composta da Vanacore, Garcia, De Franco e Setola. A centrocampo De Ciancio dovrebbe agire da vertice basso affiancato da De Cristofaro e Dettori, mentre in attacco, Esposito e il veterano Reginaldo agiranno a supporto di Parigi.

Bari-Picerno: i precedenti

Tra Bari e Picerno esistono quattro precedenti ufficiali. Nel testo a testa sono in vantaggio i biancorossi vittoriosi in 3 occasioni mentre 1 sola volta la partita è terminata in parità. Il primo precedente risale alla Poule Scudetto di Serie D, nel match disputato al San Nicola e terminato a reti bianche. Il Bari, poi, ritrovò i lucani in Serie C nella stagione successiva e vinse 0-1 al Viviani con Simeri. Al ritorno, il 3-0 fu firmato da Laribi, Antenucci e Scavone. Anche nel campionato di quest'anno il Bari ha espugnato la tana picernese, vincendo ancora una volta 0-1 con Simeri, autentica bestia nera dei rossoblu.

Bari-Picerno: le probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Terranova, Di Cesare, Mazzotta; Scavone, Maita, D'Errico; Mallamo; Antenucci, Cheddira. All. Mignani

AZ PICERNO (4-3-3): Viscovo; Vanacore, Garcia, De Franco, Setola; De Cristofaro, De Ciancio, Dettori; Esposito, Parigi, Reginaldo. All. Colucci.

Arbitro: Bitonti di Bologna

Assistenti: Grasso - Cerilli

IV: Carrione

Bari-Picerno: dove vederla in tv e in streaming

La partita della 22ª giornata di Serie C tra Bari e Picerno verrà trasmessa in esclusiva da Eleven Sports. Il broadcaster ufficiale della Lega Pro consentirà la visione in streaming da smart tv e dispositivi mobili attraverso l'app dedicata o in streaming dal proprio pc o notebook.