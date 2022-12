Serie B | Bari-Pisa 0-0: la video sintesi della partita

Biancorossi e nerazzurri si dividono la posta in palio dopo un incontro combattuto. Gli ospiti restano in 10 nell'ultimo quarto d'ora di gioco per il rosso a Rus, il Bari prova ad approfittarne ma sbatte contro la traversa con Pucino e Benedetti