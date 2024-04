Bari-Pisa 1-1: Puscas evita il ko ma i Galletti restano in zona play-out

Prosegue la striscia di partite senza vittoria del Bari, che non è riuscito ad andare oltre il pareggio in casa contro il Pisa nel match della 34ª giornata di Serie B finito col punteggio di 1-1.

Al San Nicola sono stati gli ospiti a passare in vantaggio quando non erano trascorsi neanche tre minuti dal calcio d'inizio con un sinistro di Calabresi. Per arrivare al pari, alla squadra dell'esordiente Federico Giampaolo, è servito il calcio di rigore trasformato da Puscas al 59' dopo un fallo di mano dello stesso Calabresi.

Una volta riequilibrato il punteggio i biancorossi, radicalmente diversi dalla squadra impaurita del primo tempo, hanno provato in tutti i modi a far breccia nella difesa toscana ma si sono dovuti accontentare di un punto che non muove la classifica. Il Bari, infatti, resta al sedicesimo posto con 36 punti, in attesa del risultato di Spezia-Sampdoria. Il Pisa, invece, resta a ridosso della zona play-off, in nona posizione.

Nel prossimo turno, in programma sabato 27 aprile, il Bari affronterà uno scontro diretto ad alta tensione in trasferta con il Cosenza, squadra che occupa il quattordicesimo posto con un vantaggio di tre punti grazie alla vittoria ottenuta venerdì sera a Reggio Emilia.

Bari-Pisa: la cronaca

Il Pisa parte subito aggressivo con un tiro dell'ex D'Alessandro fuori dallo specchio dopo 50 secondi. Monologo nerazzurro nei primi minuti e puntuale, al 3' il gol di Calabresi, con un sinistro di prima intenzione su assist di Barbieri. Difesa incredibilmente passiva da parte del Bari. I biancorossi destabilizzati dall'ennesimo gol a freddo non riescono a organizzare la manovra mentre il Pisa gioca con molta più tranquillità. Primo giallo del match per Di Cesare al 25' per un fallo su D'Alessandro. Il capitano biancorosso infervorato con gli attaccanti, rei di non accompagnare la fase difensiva. Alla mezz'ora Maita recupera palla, strappa centralmente e serve Sibilli che da posizione defilata calcia in porta trovando la respinta di Nicolas. Vicari rischia l'autorete al 36' su un tiro cross di Arena e un paio di minuti più tardi Brenno, all'ennesima incertezza stagionale, si fa sfuggire il pallone dalle mani su un tiro debole di Moreo che finisce in corner. Buona occasione per Puscas al 41': il romeno viene servito sul filo del fuorigioco, sterza e prova il destro a giro che esce di poco alla sinistra di Nicolas. Nel finale di tempo destro di Maita alto di poco sopra la traversa, ma il Bari attacca più coi nervi che con la testa. Si val al riposo con gli ospiti avanti di un gol.

La ripresa inizia senza sostituzioni per entrambe le squadre. Al 51' giocata di Kallone che va via a Caracciolo e d'esterno mette in mezzo per Sibilli il cui tiro di prima intenzione viene respinto da Nicolas, la difesa pisana poi allontana. I biancorossi si gettano a capofitto in attacco e su un calcio d'angolo guadagnano un calcio di rigore per un fallo di mano di Calabresi nel tentativo di anticipare Di Cesare che aveva colpito la traversa. Pur essendo evidente il tocco con il braccio del difensore dei toscani, il direttore di gara Pezzuto prima di assegnare definitivamente il penalty si concede una lunga revisione al VAR nel corso della quale si scaldano gli animi tra le due panchine. Espulsi Polito e il vice di Aquilani Agnelli. Dal dischetto si presenta Puscas che spiazza Nicolas per l'1-1. Sulla spinta emotiva del pari i Galletti creano un ulteriore pericolo sull'asse Kallon-Morachioli, con quest'ultimo che non arriva sul pallone di poco. Subito dopo proprio Morachioli va fuori sostituito da Aramu. Triplo cambio nel Pisa: dentro Canestrelli, Matteo Tramoni e Veloso per Hermannsson, Arena ed Esteves. Altri cambi a 15' dal 90': dentro Achik per Kallon e Nasti per Puscas nel Bari, nel Pisa Toure prende il posto di Valoti. All'86' Brenno fa tremare ancora una volta il San Nicola uscendo a farfalle su una punizione scodellata in area da Veloso, con il pallone fortunatamente allontanato dalla difesa del Bari. Un minuto più tardi grande opportunità in contropiede per i Galletti: Sibilli che manda Nasti in profondità, l'attaccante disturbato al momento del tiro riesce a calciare ma Nicolas devia in corner. Nei 6' di recupero l'ultima occasione capita a Benali: il libico appostato al limite dell'area piccola riceve un cross di Dorval ma di testa cerca l'appoggio anziché la conclusione. Nonostante il forcing finale dei biancorossi, al triplice fischio è 1-1.

Bari-Pisa 1-1: il tabellino

BARI (4-3-3): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita (89' Bellomo), Benali, Sibilli; Kallon (76' Achik), Puscas (76' Nasti), Morachioli (67' Aramu). A disp.: Pissardo, Matino, Lulic, Zuzek, Edjouma, Pucino, Colangiuli, Acampora. All. F. Giampaolo

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Calabresi (86' Beruatto), Caracciolo, Hermannsson (68' Canestrelli); D'Alessandro, Marin, Esteves (68' Veloso), Barbieri; Valoti (76' Toure), Arena (68' M. Tramoni); Moreo. A disp.: Loria, Leverbe, Bonfanti, Mlakar, Masucci, De Vitis, Piccinini. All. Aquilani

Arbitro: Pezzuto di Lecce

Assistenti: Mokhtar – Votta

IV: D’Eusanio

VAR: Di Martino

AVAR: Longo S.

Marcatori: 3' Calabresi (P), 59' rig. Puscas (B)

Note - ammoniti 25' Di Cesare (B), 73' Barbieri (P), 90'+1 Ricci (B). Recupero: 1', 6'

Spettatori: 15.577 (8.809 abbonati; 302 tifosi ospiti)