Bari-Pisa: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

La 15ª giornata di Serie B offre come portata principale la sfida del San Nicola tra Bari e Pisa, il cui fischio d'inizio è programmato per le 15:00.

Sesto posto in classifica con 22 punti per la squadra di Michele Mignani, reduce dal pari in trasferta contro il Como, mentre gli aversari sono undicesimi a quota 18 dopo aver battuto in casa la Ternana.

Si affronteranno due squadre che da inizio stagione hanno avuto rendimenti diametralmente opposti: i Galletti sono partiti fortissimo, fino a issarsi addirittura al primo posto, poi di colpo hanno rallentato e non vincono da sei partite in cui sono arrivate due sconfitte e quattro pareggi consecutivi. La vittoria manca dalla trasferta di Venezia.

I toscani, invece, avevano iniziato la stagione con Rolando Maran, protagonista di una partenza così negativa che la squadra, al momento dell'esonero dell'ex biancorosso, era ultima in classifica. La dirigenza ha poi richiamato Luca D’Angelo, tecnico con cui i pisani avevano sfiorato la A: da allora la squadra è in serie positiva da 8 partite (quattro vittorie e quattro pareggi) e ha una media punti da promozione di 2 punti a partita.

A dirigere il match sarà il signor Francesco Cosso della sezione arbitrale di Reggio Calabria. A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti Affatato e Laudato, mentre il quarto uomo sarà Dionisi. Al VAR e all'AVAR, infine, ci saranno Marini e Muto.

Bari-Pisa: i precedenti

Tra Bari e Pisa esistono 34 precedenti complessivi tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. Nel testa a testa, il bilancio è di poco a favore dei pugliesi, vincitori in 10 incontri contro 7 successi dei toscani e 17 pareggi. Più netto il dominio dei Galletti nelle partite giocate in casa dove in 17 incontri sono arrivate 8 vittorie, 8 pareggi e 1 solo acuto del Pisa.

Il doppio confronto più recente risale alla stagione 2016-2017 del campionato cadetto, quando entrambe le partite finirono 0-0. L'ultima vittoria del Bari al San Nicola contro il Pisa è della stagione 2008-2009 alla 12ª giornata, un match vinto 1-0 con calcio di rigore di Barreto. L'unica vittoria del Pisa a Bari è della stagione 2007-2008, alla 1ª giornata, quando i nerazzurri vinsero grazie a una doppietta di Castillo, mentre per il Bari andò a segno Bonanni.

Come arriva il Bari

Per la sfida ai toscani Michele Mignani riavrà nuovamente a disposizione il capitano Di Cesare, Maita al rientro dalla squalifica e il recuperato Mazzotta. Oltre a Cheddira impegnato col Marocco, non saranno disponibili Ceter, reduce da una visita all'estero, e Ricci, out un mese. Davanti a Caprile dovrebbe agire la linea difensiva composta da Pucino, Di Cesare, Vicari e Dorval. A centrocampo tornerà Maita ad affiancare il play Maiello e Folorunsho. Sulla trequarti Salcedo dovrebbe far posto a Botta apparso nettamente più in palla nell'ultima uscita, mentre a comporre la coppia d'attacco saranno quasi con certezza Scheidler e Antenucci.

Come arriva il Pisa

L'allenatore del Pisa Luca D'Angelo, non avrà a disposizione il portiere Nicolas, Caracciolo e Cissé, mentre recupera in extremis Morutan. Tra i pali ci sarà Livieri, in difesa ballottaggio Esteves-Calabresi a destra, mentre al centro Rus insidia Hermannsson per affiancare Barba. Beruatto completa il reparto a sinistra. Nei tre di centrocampo dovrebbe esserci spazio per Touré con De Vitis e Mastinu, ma attenzione alle possibili candidature di Nagy e Marin. In attacco Morutan e Matteo Tramoni dovrebbero giocare in appoggio a Torregrossa.

Bari-Pisa: probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Dorval; Maita, Maiello, Folorunsho; Botta; Antenucci, Scheidler. All. Mignani

PISA (4-3-1-2): Livieri; Esteves, Hermannson, Barba, Beruatto; Touré, De Vitis, Mastinu; Morutan, M. Tramoni; Torregrossa. All. D'angelo

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria

Assistenti: Affatato – Laudato

IV: Dionisi

VAR: Marini

AVAR: Muto

Bari-Pisa dove vederla in tv e in streaming

La partita tra Bari e Pisa in programma domenica 4 dicembre alle 15:00 al San Nicola sarà trasmessa in streaming su Dazn, ma sarà visibile anche su Sky Sport al canale 255. L'incontro sarà visibile anche sull'app di Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.